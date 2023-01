Bergenserne betaler prisen for feilslått byutvikling

Bergen må bli en by folk flytter til – og ikke fra. Da må vi tilby boliger folk flest har råd til.

Christine Meyer (H).

Christine Meyer Byrådslederkandidat for Høyre

Gjennom for streng arealpolitikk, lavt tempo, få boligreserver og uforutsigbar styring av byutviklingspolitikken er Arbeiderpartiet i ferd med å bygge en by for de få og rikeste, ikke for folk flest.

De siste månedene har jeg hatt mange møter med sentrale byutviklingsaktører i hele Bergen. Dette er selskaper og personer som ønsker å bygge hus og leiligheter for dem som skal bo, studere og jobbe i Bergen. Gjennomgangsmelodien i disse møtene bekymrer meg stort. Når det bygges og reguleres for få boliger, mindre tomteland blir tilgjengelig og kravene øker, stiger prisene. Innbyggere flytter ut av kommunen bare for å komme tilbake i form av køpendling.

En av de viktigste grunnene til at jeg er engasjert i bypolitikken, er at Bergen trenger flere bergensere. Bergen må bli en by folk flytter til – og ikke fra. Da må vi tilby attraktive arbeidsplasser.

Vel så viktig er det at vi må ha boliger folk vil ha – og som folk flest har råd til. Det krever at vi som politikere regulerer nok boliger. Vi må også sikre at det bygges variert, og at tempo holdes oppe i saksbehandlingen. Sist, men ikke minst, må vi sikre forutsigbarhet for dem som skal utvikle byen vår.

Bildet er fra Landås.

Dessverre viser det seg at utviklingen går i feil retning:

1. En altfor detaljert og rigid kommuneplan

Kommuneplanens arealdel (KPA), ble vedtatt mot Høyres stemmer i 2018. Planen er, sammenliknet med for eksempel Oslos KPA, svært detaljert. Det gjør arbeidet for dem som skal bygge vanskeligere.

I tillegg fjernet Ap med et pennestrøk flere områder som en på sikt kunne bygget ut, og hvor utbyggere hadde brukt millioner på forarbeid. Høyre vil forenkle planen så fort vi kommer tilbake til makten i Bergen.

2. Saksbehandlingstempoet er for treigt

Bergen kommune har mange faglige dyktige fagfolk i alle ledd, men det tar altfor lang tid å regulere private planer, noe som frustrerer hele bransjen av utbyggere. Lange reguleringsprosesser gjør at prosjektene blir dyrere, og det blir spesielt krevende for mange av de små og mellomstore selskapene.

I tråd med kommunens egen brukerundersøkelse må vi se på hvordan prosesser kan bli enklere og hvor skoen trykker. Å bygge eller kjøpe seg hus er for de fleste av oss den største investeringen vi gjør i løpet av livet. For næringslivet er det viktig med stabile rammevilkår som gjør at tiden fra tegnebrettet til innflytting blir kortest mulig. For den enkelte som ønsker å få seg et hjem, har det noe å si om man unødvendig bruker månedsvis – eller flere år – ekstra.

3. Manglende småhusplan

Bergen skal være tilpasset alle generasjoner. Vi vet at det er stor etterspørsel etter eneboliger og rekkehus. Derfor ønsker vi å legge til rette for nok boliger og en variasjon av boligtypene, slik at alle kan finne seg et godt og trygt hjem.

Vi skal være en ja-kommune som er positivt innstilt til dem som ønsker å skape noe i byen vår. Hoveddelen av nye boliger vil naturlig nok bygges i områder under utvikling, som på Dokken, Laksevåg og Mindemyren, men Høyre mener det fortsatt skal legges til rette for rekkehus og småhus i hele Bergen kommune, og vil ha på plass en småhusplan.

4. Uforutsigbar styring

Det mest kritiske punktet som det må tas tak i umiddelbart, er at utbyggere opplever kommunen som uforutsigbar. Flere har i møter med meg pekt på at de i reguleringsprosesser får flere krav enn dem som allerede var beskrevet i planer og strategier. I tillegg viser det seg at de stort sett må bygge lavere og mindre omfattende (og med færre parkeringsplasser) enn det planene tilsier.

Bergen er allerede en dyr by å bygge boliger i. Ved å fjerne tomteland, sette strengere krav til utbyggere, redusere utbyggingstempoet og være en uforutsigbar aktør, gjør vi boliger som i utgangspunktet er dyre, enda dyrere.

Dersom Ap får fortsette å styre byutviklingen i Bergen, er jeg redd for at vi bygger en by kun for de rikeste, og ikke for studenter, barnefamilier, nyetablerere og andre som ønsker å bo i Bergen. Dette kan ikke få fortsette – og Høyre er klar for å snu denne utviklingen.