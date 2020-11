Derfor er det trist hvis Norge mister Norwegian

Er det billigste alltid best?

Mange Norwegian-fly står på bakken på grunn av krisen i flybransjen som følge av koronaviruset. Nå trues selskapet av konkurs. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Terje Berentsen Eidsvåg

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 11. november skriver BT-kommentator Hans K. Mjelva at Norge vil klare seg uten Norwegian.

Han hevder at «for norske flypassasjerer er Wizz Air en fordel» fordi man får billige flyreiser. Isolert sett er jo dette innlysende og riktig, hvis man syns det er greit at de ansatte i de konkurrerende flyselskap er underbetalt og uten organisasjonsrett.

Men jeg syns det er trist om Norwegian nå må dele skjebne med selskaper som Tandberg, Norsk Data og Harding Safety.

Les også Analytiker mener det må mer til for å sikre norsk luftfart: – De som kommer best ut er selskaper som Wizz Air og Ryanair

En grensebetraktning over matematiske funksjoner viser deres ytterpunkter og begrensninger. En tilsvarende betraktning over dagens utvikling i flybransjen viser at det er noe vi alle vil tape på i det lange løp.

Man bør også stille et grunnleggende spørsmål ved om det virkelig er slik at det billigste alltid er best. Svaret på dette er vel et klart nei, særlig hvis den lave prisen kommer av lønnstyveri fra andre arbeidstakere. I USA har for eksempel doktrinen «billigst er best» ført til at en romferge eksploderte rett etter oppskytingen, på grunn av en billig pakning.

Romfergen «Challenger» eksploderte kort tid etter oppskyting i 1986. Foto: BRUCE WEAVER / AP

Mange fenomener som finnes i USA har en tendens til å nå oss etter et tiår eller to. I USA har for eksempel lønningene for vanlige folk stått i ro i de siste 20 år, men ikke prisene. Da krisen i bilindustrien i USA oppsto på 1980-tallet, kommenterte en arbeidsledig bilarbeider situasjonen slik: «Vi kjører rundt i japanske biler og leter etter jobb».

Hvis de store internasjonale selskapene nå unngår allmenngjøring av tariffavtalene, så vil det få omfattende konsekvenser også for mange norske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

For hvis en flyger kan jobbe for 12.000 kroner i måneden, så kan vel dette etterhvert være aktuelt for journalister og redaktører også. Noen flere som vil melde seg?