Difor treng Noreg Partiet Sentrum

Framtida er like viktig som notida, og dei andre er like viktige som oss.

«Me vonar det er fleire som lengtar etter politikarar som bygger bruer og tek avstand frå dei som driv med polariserande og splittande retorikk», skriv Dag Sele. Foto: Bard Bøe

Debattinnlegg

Dag Sele Styremedlem, Partiet Sentrum

Sjølv om du ikkje finn noko parti du vil stemma på, treng du vel ikkje starta noko nytt? Det er så.

Men kva om det viser seg at det er mange som saknar eit reelt blokkuavhengig sentrumsparti og politiske samarbeid som ikkje øydelegg for dei som kjem etter oss? Kva om viljen til å tenkja like mykje på dei andre som på oss sjølve, og viljen til å klara seg med litt færre materielle gode, er større enn mange av dagens politiske parti synest å tru?

Kva om lengten etter politikarar som bygger bruer og som kompromisslaust tek avstand frå dei som driv med polariserande og splittande retorikk, er større enn mange av dagens politikarar trur?

Då treng Noreg eit nytt parti.

Me treng eit parti som først og fremst søkjer berekraftige løysingar og som lyftar verdisaker som likeverd og mangfald, sosial rettferd og miljø- og klimapolitikken. Me treng eit parti som lyftar den uendelege verdien alle menneske har og som samtidig konsekvent tek avstand frå politikk og retorikk som ekskluderer folk, ut frå ulike former for merkelappar.

Me treng ikkje minst eit parti som på den eine sida vil ha fellesskapsløysingar og ein skattepolitikk der folk bidrar etter evne, samtidig som dei på den andre sida veit å verdsetja variasjon, frivillighet og ideelle organisasjonar.

Eg ønskjer meg eit parti som seier ja til å hjelpa så mange me kan klara, og ikkje så få me må, når ein flyktningleir står i brann i Hellas, utan frykt for å mista veljarar til Frp. Eg ønskjer meg eit parti som tør å setja djerve klimamål, utan frykt for kva LO meiner. Og eg ønskjer meg eit parti som snakkar om skeive sine rettar, utan frykt for kva dei kristenkonservative vil seie.

Samtidig ønskjer eg meg eit parti som ser trusfridom og religionen sin plass i samfunnet som ein styrke og ikkje ein trugsel.

Skal veljarane i stortingsvalet 2021 kunna velja eit parti som kombinerer desse prioriteringane, treng Partiet Sentrum 5000 underskrifter som seier at dei ønskjer eit slikt tilskot til partifloraen. Og me treng dei før nyttår!

Du treng ikkje bli medlem. Du treng ikkje eingong stemma på partiet når så langt kjem. I denne omgang treng du berre støtta tanken om at landet treng eit slikt parti.

Det er lett å tenkja at dette er eit prosjekt det vil vera vanskeleg å lukkast med. Men jo fleire som blir med, jo lettare er det. Kan me saman klara å skapa ei masserørsle av folk som konsekvent set kampen for framtidige generasjonar, for dei fattige i verda og for dei som av ulike grunnar fell utanfor, over kampen for særinteresser og grupperingar i eitt av dei rikaste landa i verda?

Ja, det trur eg! Lat oss samlast i sentrum!

