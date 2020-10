Les hva FN sier om vindkraft!

Når man begir seg inn på så komplekse tema som klima og energi, bør man støtte seg på solide kilder.

Publisert Publisert Nå nettopp

Styret i Grunnkraft reagerer på språkbruken til vindkraftmotstander Asle Hindenes. Organisasjonen representerer noen av grunneierne som har interesser i fornybar energi i Norge. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Debattinnlegg

Karina Hetle Solheim På vegne av styret i Grunnkraft, et nettverk for grunneiere i vindkraftverk

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Asle Hindenes skriver i et debattinnlegg i BT 29. september om utidigheter og respektløshet i diskusjonen om vindkraft. Samtidig titulerer han seg som talsmann for verden og dens etterkommere.

La oss derfor snakke om utidigheter, respektløshet og verdens etterkommere.

De fleste kan vel være enige i at man bør unngå usannheter om man skal oppnå respekt. Når man begir seg inn på så komplekse tema som klima og energi, bør man støtte seg på solide kilder.

I vindkraftdebatten har både motstandere og tilhengere til tider hatt en for lettvint tilnærming, og vi har ingen fasit på hva som er riktig eller galt.

Men når Hindenes velger å bruke så sterke ord som «utidig» og «respektlaust» i samme åndedrag som eksempelvis «fugledrap», «øydelagde økosystem» og «rasert livskvalitet», må vi spørre hva Hindenes sikter til.

Er det det at noen er for noe han er imot? Hvis det handler om at andre påstår ting som han selv mener er usanne, må det være en grei regel å vise til kilder.

Les også Asle Hindenes: – Utidig og respektlaust om vindkraft

En språkbruk som Hindenes legger opp til, gagner ikke debatten, og er etter vårt syn med på å skape enda større avstand, der man heller trenger å enes om hva som er viktige tiltak for å nå klimamålene, og redde naturen og naturmangfoldet.

Vindkraft er av FN, i rapporten Green Energy Choices, funnet å være den kraftproduserende teknologien som har aller minst påvirkning på artsmangfold.

Vindkraft er også uovertruffen blant kraftproduserende teknologier grunnet minst negativ effekt på menneskelig helse.

Funnene står i skarp kontrast til de krasse minusordene fra Hindenes. Vi anbefaler å lese rapporten. Den er svært grundig og vil gi en bedre forståelse av hvilke valgmuligheter verden har innen energiteknologi.

Les også Helge Bjørlo: – Eg heiar på vindkraft

Hvis man ser til FNs omfattende arbeider innen klima og natur, vil man se at det ikke finnes scenarier der verden når klimamålene, uten en massiv satsing på vindkraft på land. De er like tydelige på at man ikke kan berge kloden uten kompromisser. Alt vi gjør for å bedre situasjonen, vil også ha negative virkninger.

Dersom debatten skal være respektfull, må man ha dette i bakhodet og basere seg på best tilgjengelige kunnskap. Målet må være å finne de beste kompromissene.

De fleste har tillit til FN. Hadde Hindenes hatt et ekte engasjement for miljø, respektfull debatt og verdens etterkommere, mener vi at han burde tatt inn over seg det brede kunnskapsmaterialet som er tatt frem, med mål om en bærekraftig utvikling for mennesker og natur.

Inntil Hindenes gjør dette, anbefaler vi ham å vente med å ikle seg rollen som talsperson for verden og dens etterkommere.