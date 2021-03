Tabbe av Tine

Det er lite smart å be folk løse krimgåter på smarttelefonen.

Tine har byttet ut påskekrimmen på melkekartongen med en qr-kode med link til en krimgåte. Foto: Privat

Magnus Hoem Iversen Ivrig melkedrikker

Dette er en stor tabbe av Tine. Denne påsken får altså ingen lese krim på melkekartongen. Folk får heller nå få gleden av å scanne en qr-kode, slik at de kan få lov til å besøke en nettside.

Dette kommer ikke til å funke, og er ganske provoserende, faktisk!

For det første: Tine undervurderer hvor samlende og umiddelbart det er å ha noe å snakke om direkte på kartongen. Et analogt blikkfang på frokostbordet. Nå er det slutt på «min tur, min tur»-øyeblikk, å forsøke å løse krimmen sammen, og i det hele tatt: Den gode og trege feriefølelsen det er å følge krimmen over tid, og over flere kartonger.

Det var jo dette som var kjekt, at man kunne la den ligge litt – komme tilbake til den. Det var den samme krimmen hjemme, som på hytten, som på jobb. Det var en samtalestarter.

Magnus Hoem Iversen er provosert av Tines nye påskekrim-strategi. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

For det andre: med en gang mobilen er oppe, blir konkurransen om oppmerksomheten ganske ellevill. Jeg tror ikke Jenny Jod er konkurransedyktig mot push-varsler, chatmeldinger, snaps, Tiktoks, og alle de andre dopaminfabrikkene det er kjekt å bruke tid på på nett.

Det kommer bare ikke til å skje at familien Hvermannsen alle finner frem hver sin smarttelefon og sitter konsentrert rundt bordet og løser gåter. NEI. Dette er en idé som bare fungerer i de minst utluftede delene av reklamebransjen.

For det tredje: Ikke for å være luditt, men trenger vi virkelig enda en unnskyldning til å flekke opp telefonen rundt matbordet? Vi som har vokst opp med dette, tenker ikke så mye over det, men i foreldre/besteforeldregenerasjonen er det mange som synes dette er kjipt, uhøflig og ødelegger samtalene de hadde gledet seg til.

Sånn har vi vært vant til å se påskekrimen på melkekartongene, ofte forfattet av Gunnar Staalesen og tegnet av Arild Midttun. Foto: Tine

For det fjerde: Hele endringen viser hvor galt det går av sted hvis man har for mye tid og penger på enkelte reklameavdelinger.

– I årets påskekampanje forsøker vi å skape et større univers som knytter Tine til påsken, sier Frode D. Fimreite, direktør for Tine Marked.

JEG KLIKKER! Hvorfor tror Tine at de trenger å «knytte seg til påsken»?

Tine undervurderer hvor samlende det er å snakke om krimmysteriene på melkekartongen, mener innsenderen. Foto: Privat

Hva med å bare lage god melk, og i tillegg gi folk en fin underholdningsgave på kartongen? Det bidrar til at man liker Tine. Dette nye grepet gjør at jeg blir forbanna på Tine.

Påsken er jo lange frokoster og altfor mange melkekartonger av ulik farge på frokostbordet samtidig. Skjønner dere ikke det, Tine? Dere var fullintegrert i folks høytid. Nå har dere fintet ut dere selv.

