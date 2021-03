Ingen kriser er «gull verdt», Mjelva

NHO dyrker ikke krisestemningen, men påpeker at mye fortsatt er usikkert.

Årets lønnsoppgjør blir svært utfordrende, spår Øystein Dørum i sitt svar til BT-kommentator Hans K. Mjelva.

Øystein Dørum Direktør for samfunnsøkonomi, NHO

I sin BT-kommentar 16. mars hevder Hans K. Mjelva at NHO dyrker krisestemningen fordi det er «gull verdt» i lønnsoppgjøret. Men til høsten vil krise snus til optimisme, veksten ta seg kraftig opp, og privat ansatte stille sterkt i lokale lønnsforhandlinger. Dermed vil offentlig ansatte tape for andre år på rad, siden de stort sett får sin lønn fastsatt sentralt på våren, ut fra anslått lønnsvekst i industrien. Mjelva venter derfor «harde tak» i forhandlingene.

Det siste er lett å være enig i. Vårens oppgjør blir svært utfordrende. Ett år etter den første nedstengningen er store deler av norsk næringsliv ennå i dyp krise. Fortsatt er aktiviteten under førkrisenivået. I noen næringer ligger den 40-50 prosent under. Enkelte bedrifter har knapt hatt omsetning siste år. Ikke én av disse vil foretrekke krise fremfor normalitet for å kunne mane til lønnsmoderasjon.

Mjelva har rett i at hovedsynet er at aktiviteten vil ta seg opp til høsten. FHI anslår at rundt tre millioner av oss er vaksinert til sommeren. Da kan aktivitet gjenåpnes, og folk tas tilbake. Finansdepartementet anslår en underliggende marsjfart på drøyt 4,5 prosent i annet halvår i år. Dette hovedsynet har imidlertid tre vesentlige forbehold.

For det første er det usikkert. Som vist de siste dagene kan både mutasjoner og vaksiner byr på negative overraskelser. Gjennom det siste året har alle prognoser vært skrevet i sand. I Finansdepartementets nedsidescenario kommer oppsvinget først mot slutten av året.

For det andre vil mange ikke være i gang umiddelbart. Selv om Norge er vaksinert, vil ikke alle land rundt oss være det.

Reiser skjer i sesong, må bestilles i forkant, og mange vil ventelig nøle. Fra bedriftshold er budskapet entydig: De skal reise mindre enn før. Eksportbedriftene vil merke ettervirkningene av at alle land rundt oss også er hardt rammet. Hver tredje NHO-bedrift tror ikke omsetningen er tilbake før neste år eller senere.

Og for det tredje vil lønnsevnen etter halvannet år med omsetningssvikt være svak. Driftsresultatet falt kraftig for mange næringer i fjor. I den arbeidsintensive verkstedsindustrien – selve frontfaget – ble det halvert. Hver syvende NHO-bedrift har betalingsvansker og frykter konkurs.

Stein Lier Hansen (t.h.) i Norsk Industri og Jørn Eggum i Fellesforbundet møtes i fjorårets lønnsoppgjør. Foto: Lise Åserud, NTB

Når vårens lønnsoppgjør er over skal NHO, i forståelse med LO, anslå lønnsveksten i industrien – selve «ramma» for de oppgjørene som følger. I år, som før, er vår ambisjon å lage et anslag som treffer. Bare slik kan anslaget være troverdig over tid.

Fjorårets bom må sees i lys av at vi befant oss i helt ekstremt usikre tider. Sist gang vi bommet like mye var i 2016, men da med motsatt fortegn. De siste syv årene har de statsansatte i snitt hatt samme lønnsvekst som industrien.

Dermed har de indirekte fått ta del i de produktivitetsgevinstene som vedvarende omstilling i den spisseste enden av norsk næringsliv har gitt opphav til. Det er frontfagsmodellens smørside, og må heller ikke glemmes.