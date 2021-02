Aps store drøm er å skru tiden tilbake

Arbeiderpartiet prøver å vinne valget ved å reversere flere av de viktige reformene som har gjort Norge tryggere og skapt bedre tjenester.

Ove Trellevik er kritisk blant annet til Arbeiderpartiets ønske om å gjenopprette statsmonopolet på jernbanen. Foto: Frøydis Urbye

Ove Trellevik Stortingsrepresentant for Hordaland (H)

Gjenopplivelse av statsmonopoler, politikontorer og gamle fylkesstrukturer er det store valgkampprosjektet til Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har tydeligvis ikke egne ambisjoner de vil få gjennomført. I stedet er drømmen å bli en dårlig kopi av Senterpartiet og reversere Norge tilbake til 2013.

Partisekretær Kjersti Stenseng slår fast i et intervju i Aftenposten at Arbeiderpartiet har vært for ansvarlige. De har inngått kompromisser for gjennomslag foran egen politikk.

Det er vanskelig å kjenne igjen Arbeiderpartiet for tiden. Den gamle ørnen i norsk politikk, som har stått for ansvarlighet, kompromiss og langsiktighet, vil snu vingene med vinden og flakse i retning av gamle horisonter.

Desperate etter makt etter åtte år i opposisjon, vil de vinne valget ved å ri på bølgen av Senterpartiets popularitet og reversere flere av de viktige reformene som har gjort Norge tryggere og skapt bedre tjenester.

«Vi løser utfordringer med nye ideer og bedre løsninger. Ikke reversering og romantisering om tiden som en gang var», skriver Ove Trellevik. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Arbeiderpartiets ønske om å reversere jernbanereformen handler ikke om et bedre togtilbud. Målet er ikke hyppigere avganger og et utvidet tilbud, men å gjenopplive et statsmonopol.

Logoen til dem som skal kjøre toget, er mer verdt enn de tolv milliarder vi har spart på reformen. Arbeiderpartiets mål for jernbanepolitikken er å skru tiden tilbake til 2013. Det er både ikke ambisiøst og er direkte økonomisk uansvarlig.

To politiårsverk pr. 1000 innbyggere har vært en politisk ambisjon siden tidlig på 2000-tallet, og nå skjer det under en borgerlig regjering. Morgendagens politi må møte morgendagens kriminalitet. Det er politiet nå bedre i stand til etter politireformen.

Kriminaliteten er ikke den samme som for tjue år siden. Den er mer på nett, og den er mer organisert. Da kan vi ikke stoppe den positive utviklingen som har vært i politietaten siden 2013. Arbeiderpartiet har ikke makten til å styre hvor de kriminelle skal operere. De kan reversere politireformen, men ikke kriminaliteten.

Politiet er bedre i stand til å møte morgendagens kriminalitet etter politireformen, mener Ove Trellevik. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I 2013 var helsekøene på 275.000, og nesten 300.000 mennesker måtte vente i snitt 78 dager på behandling. Det er ikke en situasjon å drømme seg tilbake til. Ingen er tjent med å skru tiden tilbake til 2013.

Gjennom fritt behandlingsvalg har vi gitt pasientene rett til å velge behandlingen som er best for seg eller har kortest ventetid. Det har gitt resultater, men Ap liker det ikke. Vi har redusert ventetiden med i snitt elleve dager siden 2013 og er på god vei mot målet om å være på under 50 dager innen 2021. Dette ønsker Arbeiderpartiet å reversere.

God styring er trygg styring og evnen til å finne løsninger for folks hverdag. Enten det er trygghet i mer politi, muligheten til å pendle miljøvennlig til jobben eller at helsevesenet raskt kan ta imot deg når du trenger hjelp.

Vi løser utfordringer med nye ideer og bedre løsninger. Ikke reversering og romantisering om tiden som en gang var.