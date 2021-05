«Bjørg Bakke drap mor mi og er ein psykopat»

Påstanden over blei publisert på sosiale medium, men her har eg erstatta legen sitt namn med mitt eige. For neste gong kan det vere min tur.

Helsepersonell blir i aukande grad eksponert i sosiale medium, skriv fastlege Bjørg Bakke. Foto: Privat

Bjørg Bakke Fastlege og kandidat til presidentvervet i Den norske legeforening

Teksten blei publisert på sosiale medium av ein pasient med eit bilete av teksten og med eit opptak av konsultasjonen. Samtykke frå lege var ikkje innhenta. Kommentarfeltet osa av misnøye, sinne og fortviling.

Eg har erstatta legen sitt namn med mitt eige. For neste gong er det min tur.

Som lege står ein personleg ansvarleg for dei helsetenestene ein utøver på vegner av arbeidsplassen. Tidlegare opplevde ein tryggleik i å vere ein del av ein arbeidsplass, men med sosiale medium står helsepersonell i aukande grad eksponert med namn – utan anledning til tidssensitive tilsvar. Det står ikkje lenger ein redaktør mellom påstand og publisering.

Dette er ein generell trend, som også gjeld for andre samfunnskritiske yrkesgrupper.

Sosiale medium og ein enkel opptaksfunksjon på telefonen gjer at helsepersonell er sårbare i møte med ytringsfridommen. Jobben vår kan utløyse ein storm me ikkje veit om. Ikkje før du tek imot meldingar på Facebook eller Instagram. Før du ser ditt eige namn og bilete eller høyrer stemma di, der konteksten er utelaten.

«Pasientane må få informasjon om sosiale medium under innlegging eller konsultasjon», skriv innsendaren. Foto: Lise Åserud / NTB

Sjukdom gjev usikkerheit, redsel, mangel på kontroll og kunnskapsassymmetri. Mange avgjerder helsepersonell tek, er i feltet mellom liv og død. Me er portvaktarar av ressursar basert på kunnskap om prognose og effekt. Som pårørande eller pasient kan det vere vanskeleg å forstå og akseptere.

Å arbeide innanfor eit fagfelt med stor usikkerheit, krev eit vern. Me treng trygge arenaer for diskusjon om fag, tid til å gje god informasjon og ha mogelegheit for gode diskusjonar omkring behandlingsval med pårørande og pasientar. Men i situasjonar som eskalerer, treng me rask bistand frå arbeidsgivaren vår.

Pasientane må få informasjon om sosiale medium under innlegging eller konsultasjon. Korleis kan me vere opne og skape tillit hos både oss som jobbar i helsevesenet – og hos dei me skal hjelpe? Finst det løysingar som tek omsyn til oss alle?

Som pasient eig me vår eigen journal, og den er publisert raskt på helsenorge.no. Den er ikkje ein stad der refleksjon rundt vanskelege situasjonar kan bli skildra av helsepersonell. Den er eit juridisk dokument.

Døra på det vesle vaktrommet opnast og lukkast kontinuerleg medan halve setningar svømmer ut i korridoren. Samtaler meint mellom to kollegaer er raskt ute på nettet. Kvar skal vanskelege diskusjonar eller usemjer rundt behandlingsval bli utveksla?

Det kjennest feil å melde pasientar, eller pårørande som allereie har det tøft, til politiet. Men det kjennest også feil å la alvorlege påstandar rundt enkeltindivid som gjer jobben sin, stå uimotsagt i sosiale medium. Ytringsfridommen utfordrar vernet om sikkerheit på arbeidsplassen.

Faren med å la debatten rundt sosiale medium i helsevesenet ligge, er at det utviklar seg mistillit mellom helsearbeidarar og pasientar.

Det gagnar ingen.

