Forståelig skepsis til langtidsvarsler

Neste gang skal jeg forklare bakgrunnen bedre.

Erik Kolstad fikk kritikk i kommentarfeltet under en artikkel om juniværet. Foto: Privat

Erik Kolstad Forsker ved NORCE og Bjerknessenteret

Bergens Tidende skriver 22. mai om vårt langtidsvarsel for juni. Mange av leserne kommenterer at de synes varselet er meningsløst og kaller det en helgardering.

Jeg forstår dem godt, ettersom varselet var at det foreløpig ikke er noen tydelige tegn på at juni blir verken varmere eller kaldere enn normalt. Hva er da vitsen?

Det har jeg lyst til å forklare. I Climate Futures jobber vi sammen med partnere både fra næringslivet og offentlig sektor. Et godt eksempel er Gartnerhallen og Norges Bondelag.

Bønder er ifølge dem selv landets ivrigste brukere av værvarslingsapper som Yr og Storm. Problemet er bare at varslene kun går ti dager frem i tid, og usikkerheten er høy etter dag tre til syv, avhengig av værsituasjonen. Men de må likevel planlegge pløying, gjødsling, såing, vanning og høsting.

Da er det bedre å ha usikker informasjon som treffer oftere enn magefølelsen, som er den de ellers måtte ha fulgt. Vi jobber med å skreddersy informasjon for den enkelte region og på ulike tidshorisonter. Dette ville ha vært til hjelp før sommeren 2018, da den varme julimåneden i Sør-Norge var godt varslet allerede fra mai.

Typisk ville bøndene da kunne ha begynt å tenke på mulige tiltak mot tørke, og så kunne de ha spisset disse etter hvert som nye varsler kom inn. Varselet vårt i midten av juni ga enda tydeligere signaler på unormal varme i juli enn varselet fra mai, så dette hadde det vært mulig å handle på.

For folk som ikke er tvunget til å ta avgjørelser under usikkerhet, som bøndene er, forstår jeg at det kan virke meningsløst med et tilsynelatende intetsigende varsel som vårt varsel for juni i år. For dem som derimot er nødt til å planlegge, kan det være viktig å vite at det foreløpig ikke ser ut til at vi får en veldig varm eller kald junimåned.

Neste gang jeg blir intervjuet om varslene våre, skal jeg være nøye med å forklare bakgrunnen for at vi holder på med dette. Jeg håper at det da vil fremstå som mer meningsfylt.