Lønn er viktig også for oss i helsevesenet

Norsk Sykepleierforbund mener ikke at frontfagsmodellen bør skrotes.

Å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere må sammenliknes med rekruttering til andre yrker, skriver Reidun Stavland og Karin Bell Trældal i Norsk Sykepleierforbund Vestland. Foto: SHUTTERSTOCK / NTB

Reidun Stavland, fylkesleder, Karin Bell Trældal, nestleder, Norsk Sykepleierforbund Vestland

I BT 7. oktober gir Carl Christian Grue Solberg fra Høyres Studenter uttrykk for at Norsk Sykepleierforbund (NSF) er uansvarlige og usolidariske, etter NSFs leder Lill Sverresdatter Larsens uttalelser om frontfagsmodellen.

Larsen er kritisk til bruken av modellen, sett i lys av å rekruttere og beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og helsearbeidere.

Det er viktig for NSF å påpeke at frontfagsmodellen har fungert godt siden den ble lansert i 1966. Larsen påpeker imidlertid på at modellen ble lansert i en annen tid, med andre forutsetninger både for konkurranseutsatt industri og de behov og krav pasienter og samfunnet for øvrig stiller til dagens helsetjeneste.

Den pågående pandemien synes å understreke dette.

Reidun Stavland (til v.) og Karin Bell Trældal i Norsk Sykepleierforbund Vestland. Foto: Privat

NSF sier ikke at frontfagsmodellen bør skrotes. Det Larsen sier, er at det kanskje er nødvendig å endre systemet rundt modellen, for å møte de utfordringer som blir nevnt ovenfor, og som også arbeidsgivere, politikere og mediene har pekt på.

Å rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere må sammenliknes med rekruttering til andre yrker. Lønn er en viktig faktor også for arbeidstakere i helsetjenesten, noe sikkert Solberg forstår.

Fakta Frontfagsmodellen Det norske systemet for lønnsforhandlinger, mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne, bygger på den såkalte frontfagsmodellen.

Den innebærer at industri som lever av å selge varer til utlandet, også kalt «frontfagene» og «konkurranseutsatt industri», hvert år forhandler først.

Når det blir klart hva slags lønn og arbeidsforhold disse arbeiderne skal ha, brukes dette nærmest som en «mal» for andre grupper av arbeidstakere.

Forhandlingene i frontfagene har stor betydning for nordmenn flest – ikke bare når det gjelder lønn, men også pensjon, trygd og andre velferdsspørsmål. Kilde: Store norske leksikon Les mer

Solberg skriver at det var god søkning til sykepleierutdanningen ved årets opptak. Ja, det kan NSF bekrefte. Men ingen kan spå om den gode søkningen vil vedvare. Det vi imidlertid vet, er at behovet for sykepleierkompetanse vil øke.

Per i dag mangler den norske helsetjenesten 5000 sykepleiere, og prognoser viser at den norske helsetjenesten vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035.

NSF understreker at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sikre at pasientene i den norske helsetjenesten får oppfølgingen de har krav på, med kompetanse, kvalitet og sikkerhet i sentrum.

For NSF sine medlemmer er lønn et viktig virkemiddel for å sikre rekruttering til helsetjenestene, samt at sykepleiere og andre helsearbeidere blir i yrket.