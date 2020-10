Barn treng informasjon om kva seksuelle overgrep er

Mange barn veit ikkje kva vaksne ikkje har lov til, og dei kan tru at det dei opplever, er normalt.

«Det går ofte går lang tid før barn fortel om overgrep. Nokre vert vaksne før dei fortel, og andre fortel kanskje ikkje i det heile», skriv helsesjukepleiar Mariann Enoksen. Foto: Shutterstock / NTB

Mariann Enoksen Prosjektkoordinator og helsesjukepleiar, Etat for barn og familie

Ei mor fortalde i BT 3. oktober at ho reagerte på undervisningsopplegget skulen hadde hatt om seksuelle overgrep i vår. Ho frykta at det skremte barna.

Førebygging og avdekking av seksuelle overgrep er viktig, fordi konsekvensane kan vera alvorlege.

Les også Innlegget som startet debatten: «Vi skal lære barna våre å si ifra om overgrep, ikke skremme dem»

Ved å arbeide systematisk i barnehagar og skular slik at alle barn får informasjon om seksuelle overgrep, kan vi hjelpe fleire til å forstå at det dei opplever er gale, og gje dei mogelegheita til å fortelje om det.

Fleire undersøkingar har vist at det ofte går lang tid før barn fortel om overgrep. Nokre vert vaksne før dei fortel, og andre fortel kanskje ikkje i det heile.

«Eg trur ikkje dei fleste barn blir redde og skremte av å lære om seksuelle overgrep, dersom det blir formidla på ein trygg måte», skriv Mariann Enoksen. Foto: Privat

Mange barn veit ikkje kva vaksne ikkje har lov til, og kan tru at det dei opplever, er normalt. Nokre kan tenkje at det ikkje er overgrep, dersom det skjer i familien.

Dersom ein ikkje veit at noko er gale, korleis fortelje om det? Barn kan tenkje at det er noko feil med dei, og kjenne seg unormale. Nokre kjenner på skuld for at det skjer.

Mange opplever å bli truga eller skremde av den som utfører overgrepa, og torer ikkje fortelje.

Forandringsfabrikken har snakka med barn i Noreg som har opplevd vald og seksuelle overgrep, om kva som trengst for å få barn til å fortelje. Barna dei snakka med, meinte det var viktig å vite kva seksuelle overgrep er, og korleis ein kan fortelje.

Det er lettare å fortelje til vaksne med eit godt barnesyn, og som viser menneskevarme.

Barna sa vaksne må tru på barn, og at barn treng å bli trygga på at det er trygt å fortelje. Dei ønskte at vaksne lyttar og spør for å forstå. Barna ønskte også ærlege og direkte vaksne.

Fakta Vald og overgrep mot barn UEVO-undersøkelsen viser at: (https://www.reddbarna.no/fakta-om-vold-og-overgrep) 1 av 5 barn har opplevd fysisk vald fra ein vaksen i heimen minst ein gang

6 prosent har opplevd seksuelle overgrep fra ein vaksen

22 prosent har opplevd å bli seksuelt krenka av ein jevnaldrande

Berre 1 av 5 som har opplevd vald eller overgrep, har vore i kontakt med profesjonell hjelpar

Omtrent halvparten har aldri fortalt det til nokon KJELDE: UEVO-undersøkinga Les mer

Når ein skal undervise om seksuelle overgrep, må ein gjere det på ein måte som er trygg for barn. Eg trur ikkje dei fleste barn blir redde og skremte av å lære om seksuelle overgrep, dersom det blir formidla på ein trygg måte, der barna får stille spørsmål og får kloke svar.

Det er viktig at den som underviser, er trygg på å undervise om temaet, har kompetanse på å avdekke overgrep og følgjer med på barna undervegs i undervisninga og etter.

Frå skuleåret 2021/22 skal vi i etat for barn og familie undervise alle elevar på sjette trinn i Bergen kommune om kva seksuelle overgrep er. Gjennom opplæring og diskusjon med SMISO (Senter mot incest og overgrep) førebur vi oss på korleis vi kan undervise på ein trygg og god måte, som forhåpentlegvis kan bidra til å beskytte fleire barn.