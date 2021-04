Jeg trodde jeg måtte skjerpe meg, men det var ikke min feil

Mange vet ikke at overgangsalderen begynner så smått i 40-årene. Vi må snakke om det!

Anita Silden Prante Jordmor og menopauseaktivist

Overgangsalderen er myte-, tabu- og skambelagt. Assosiert med å være gammel, utkonkurrert og å ha en fot i graven. Dette er feil. Vi trenger bevissthet og å oppdatere vår kunnskap om overgangsalderen.

La oss oppdatere overgangsalderen til versjon 21.0 – overgangsalderen i det 21. århundre. Korrigert for bugs, spam og utdatert innhold.

Første bug’en vi må få vekk er myten om at overgangsalderen angår eldre kvinner. Kvinner opplever som oftest perimenopausen midt i 40-årene og oppover, og da føler vi oss ikke som eldre damer med grått hår og vifter. Bug-en bidrar til at kvinner ikke er bevisst at overgangsalderen banker på døren i 40-årene. Gjerne på soveromsdøren. I det aller mest private og sårbare.

Vi må få vekk er myten om at overgangsalderen angår eldre kvinner, mener innsenderen. Foto: Shutterstock / NTB

Problemer med søvnen kommer snikende inn døren. Du som alltid har sloknet som et lys når hodet traff puten, ligger nå å vrir deg og tankene spinner av gårde, for så å våkne igjen kl. 04.00 og være lys våken. Kroppen er klar for dagen, men du er stuptrøtt. Sovner igjen til slutt, ti minutter før vekkerklokken ringer. Natt etter natt.

Der hadde du meg da jeg møtte perimenopausen, lettere bevisstløs. Ikke visste jeg at alle de nettene som kom og gikk, i våken tilstand, er typiske plager i overgangsalderen. Jeg trodde jeg bare måtte skjerpe meg. Feil, det var ikke min feil. Nedgangen i hormonene østrogen og progesteron påvirket søvnen. Søvn er avgjørende for vår helse og kunnskap er viktig for å kunne gjøre tiltak før det utvikler seg til insomni og andre helseproblemer.

Snikende inn døren kommer også problemer med endret sexlyst. Redusert sexlyst skaper ofte gnisninger, utrygghet og savn. For begge parter. Det er som om noen har skrudd av bryteren din. Der har du meg når jeg vandret gjennom perimenopausen og møtte postmenopausen, lettere uinteressert i sex.

Sikkert stress, tenkte jeg. Sikkert sløvt av meg, tenkte jeg. Skjerp deg, tenkte jeg.

Ikke visste jeg at alle de nettene som kom og gikk, i våken tilstand, er typiske plager i overgangsalderen, skriver Anita Silden Prante. Foto: Shutterstock/NTB (Illustrasjonsfoto)

En annen bug er språket vårt om overgangsalderen: Språket vårt har få nyanser av ordet overgangsalderen. Jeg mener vi skal oppdatere språket vårt til en tredeling av overgangsalderen, henholdsvis perimenopause, menopause og postmenopause. Disse fasene har ulike utfordringer og plager, avhengig av hvilke hormoner som synker mest. En slik tredeling gir muligheter for nyansering og anerkjennelse om at det er faser i overgangsalderen. Det gir oss flere knagger å henge erfaringene våre på.

Overgangsalderen skjer gradvis over tid. Det er de færreste som tar den unna på en helg! De fleste jeg snakker med om overgangsalderen roser at jeg snakker om det, men presiserer at de «ikke er der ennå». Disse kvinnene er midt i 40-årene eller mer, og vet ikke at overgangsalderen også handler om de årene frem til absolutt siste mens. Perimenopausen er årene (cirka to til ti år) før menopausen.

Perimenopausen inneholder tidvis store variasjoner i hormonnivåene, og gir andre plager enn for eksempel de klassiske hetetoktene. Kvinner jeg snakker med beskriver dårlig søvn, irritasjon, tristhet, lite sexlyst uten at de har koblet det til at det kan være overgangsalderen. Kvinnene tror plagene skyldes at de styrer livet sitt feil, ikke er gode nok, eller er blitt late og sykelige, og de kjenner på en gryende skamfølelse.

Den bug’en er fjernet i Overgangsalderen – versjon 21.0 der alle vet at perimenopausen handler om de årene som leder frem til menopausen.

Overgangsalderen handler om mye mer enn hetetokter og språket vi bruker om den har få nyanser, mener innsenderen, som har startet egen blogg om overgangsalderen. Foto: Shutterstock/NTB

Menopausen defineres som 365 dager etter sist mens. Denne dagen håper jeg blir en markeringsdag for oss kvinner. En markering av at vi har nådd neste level, og er nå den kloke, erfaringsrike og sterke kvinnen, som yngre kvinner skal støtte seg til og lære av.

Postmenopausen begynner etter menopausen og kjennetegnes av et jevnt lavt hormonnivå. I postmenopausen opplever vi gjerne andre utfordringer og plager enn i perimenopausen. Oppdateringen fra å kunne få barn til å ikke kunne få barn er gjennomført. Resten av livet venter. Venter med nye utfordringer, gleder og sorger.

I den nye oppdateringen er alle kvinner over 35 bevisst og informert om hva som er biologisk å forvente i overgangsalderen. De vil derfor ha mye større mulighet til å forebygge og håndtere situasjonen. Bevissthet og kunnskap gir handlingsrom til å forstå hva du opplever og hva du kan velge å gjøre med det. I mange tilfeller holder det å VITE. Vite hvorfor kroppen, både psykisk og fysisk, forandrer seg. Vite hva forandringene kommer av. Vite hva du kan gjøre. Vite at du ikke er alene og at du er normal. Det gir deg styrke.

Overgangsalderen versjon 21.0 har fjernet spam som opprettholder gamle myter som; «du er for ung til å være i overgangsalderen», stigma; «gråhåret kvinne med vifte mot hetetokter» og frykt; «hetetokter gir økt risiko for hjertesykdom».

Overgangsalder versjon 21.0 krever forskningsbasert kunnskap for å bedre navigere gjennom denne viktige livsfasen og ta riktige avgjørelser for vår egen helse. Til det trengs det mer forskning på kvinnehelse, og at vi snakker høyt om våre erfaringer.

Med versjon 21.0 vil vi oppnå bedre kvinnehelse, mindre lidelse, empowerment til å ta gode valg for vår individuelle helse, og et fellesskap som styrker og fremmer vår reise gjennom overgangsalderen.