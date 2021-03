E39 i Åsane er et viktig prosjekt

Vi kan ikke bruke store summer uten å være sikre på at det gir bedre trafikkflyt.

«Denne veien må bygges», skriver statsminister Erna Solberg om ny E39 i nordre Åsane. Bildet viser trafikken ved Haukås. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Erna Solberg Statsminister (Høyre)

Regjeringen har lagt frem forslag til Nasjonal Transportplan (NTP), som er en svært offensiv plan for utvikling av Bergen og Vestland.

Vi foreslår å bygge Hordfast, som sammen med Rogfast og Os-Bergen, vil binde sammen Vestlandet på en helt ny måte. Vi prioriterer fellesprosjektet med vei og bane mellom Arna og Stanghelle. Vi vil inkludere ny bybane til Åsane og gir tydelig signal om at byvekstavtalen kan reforhandles i løpet av planperioden.

I tillegg kommer omfattende rassikringsprosjekt utbedring av RV13 gjennom Hardanger og videre til Sogndal, RV5 og på E16 i Sogn. E39 utenfor Førde kommer. Stad skipstunnel blir et unikt prosjekt i verdenssammenheng.

Disse satsingene på vei og bane kommer i tillegg til viktige prosjekter som allerede er vedtatt eller er under bygging, som nevnte Os-Bergen, nytt Sotrasamband og ny Ulrikstunnel.

«Jeg kunne jeg gjerne understreket tydeligere: I møte med alle andre prosjekter som regjeringen har prioritert til Vestland, vedstår jeg meg prioriteringen», skriver statsminister Erna Solberg. Foto: Rune Sævig

Som jeg sa da jeg talte til Vestland Høyres årsmøte: Vestlandet vil være en vinner i Nasjonal transportplan. Det er vi – og vi har fått uttelling på viktige prosjekter.

Ett av prosjektene som ikke er prioritert med byggestart de seks første årene i transportplanen, er E39 Vågsbotn-Klauvaneset. Prosjektet er likevel omtalt som et viktig prosjekt for regjeringen.

Prosjektet, som er en del Ringveg Øst i Bergen, skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen. Statens vegvesen vil arbeide videre med helhetlig planlegging av E39 i dette området, og må sette av midler til dette.

Bergen kommune hadde Ringvei Øst med Vågsbotn–Klauvaneset som sin tredjeprioritet i innspillet til Nasjonal transportplan. Vi innfridde Bergens to fremste ønsker – bybane til Åsane og E16/ Vossabanen.

Under pressekonferansen fredag fikk jeg spørsmål om hvorfor ikke strekningen mellom Klauvaneset og Vågsbotn på E39 var inne NTP.

For det første, og det kunne jeg gjerne understreket tydeligere: I møte med alle andre prosjekter som regjeringen har prioritert til Vestland, vedstår jeg meg prioriteringen.

Men jeg påpekte at det er en lokal uenighet om prosjektet. Det er enighet i Bergen om at det trengs en vei. Men det er uenighet om hva slags vei. Dette har vært en godt kjent problemstilling i bergenspolitikken.

Byrådet har helt fra starten av, hatt som tydelig forutsetning at to av fire felter på veien må være kollektivfelt. Vegvesenet på sin side er tydelige på at byrådets krav om kollektivfelt vil ta bort en vesentlig del av kapasiteten på veien og mener at kollektivfelt ikke skal reguleres til arealformål etter plan- og bygningsloven for riksveier – men heller tilpasses gjennom skilting. Avklaring av dette må håndteres videre i reguleringsarbeidet.

Så kan det godt hende at man finner løsninger på denne uenigheten i løpet av planprosessen. Det håper jeg. Men det må være en løsning som løser de trafikale utfordringene. Vi kan ikke bruke store summer uten å være sikre på at det gir bedre trafikkflyt og fremkommelighet.

Vågsbotn-Klauvaneset er på et tidlig stadium i planleggingen, og det er helt riktig som representanter for byrådet har påpekt, at også de venter på avklaringer fra Vegvesenet i dette arbeidet. Selv med optimal fremdrift i planleggingen vil prosjektet uansett ikke være klart for byggestart før sent i første del av seksårsperioden, 2022–2027.

Regjeringen er tydelig på at veien skal planlegges videre, og dette skal vi prioritere ressurser til. Da vil det være mulig å prioritere bygging av veien ved neste fremleggelse av Nasjonal Transportplan.

For jeg tenker som veldig mange bergensere: Denne veien må bygges.