Dei minste av oss må få ha det trygt i barnehagen

Det er ei særs viktig lovendring som no er på plass.

Tilsette skal handle i situasjonar der barn blir krenkte, som når eit barn blir bite eller når eit anna blir lei seg for at nokon kalla det «ein bæsj». Det gjer barnehagetilsette i dag, skriv innsendarane. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aina Drage og Mari-Kristine Morberg Mobbeombod i Vestland fylkeskommune

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I innlegget «Du er en bæsj, og hunden min skal bite deg!» (7. april) skriv Foss og Orseth frå Høgskulen på Vestlandet at det er ei stor krenking mot barnehagebarn at vi no har lovfesta nulltoleranse mot krenkingar.

Vi er ueinige, det er ei særs viktig lovendring som no er på plass. Det er bra at lova blir løfta og diskutert, slik at ho blir brukt for barn sitt beste.

Barnehagen skal ha nulltoleranse mot «krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vald, diskriminering og trakassering» jamfør barnehagelova. Nulltoleranseomgrepet må ein reflektere og drøfte, slik at alle tilsette er trygge på kva som ligg i omgrepet, korleis det skal forståast og praktiserast.

Tilsette skal handle i situasjonar der barn blir krenkte, som når eit barn blir bite eller når eit anna blir lei seg for at nokon kalla det «ein bæsj». Det gjer barnehagetilsette i dag og det har dei gjort i lang tid. Tilsette skal òg følgje med på korleis barn har det i barnehagen.

Ein kvar kommentar eller konflikt om ein spade utløysar ikkje aktivitetsplikta i barnehagen.

Mobbeombodene Aina Drage og Mari-Kristine Morberg har skrive innlegget. Foto: Vestland fylkeskommune

Det er ikkje eit krav om ein tiltaksplan ved minste mistanke om at barn ikkje har det bra, slik Foss og Orseth skriv. Om tilsette mistenkjer eller får kjennskap til at eit barn ikkje har det bra, til dømes om barnet gir uttrykk for at det er redd for å kome i barnehagen eller delta i leiken, må den tilsette melde frå til styrar og barnehagen må undersøkje saka.

Tiltaka ein vel vil vere avhengige av kva undersøkinga viser. Nokre gongar vil undersøkingane vise at dette barnet opplever at det er trygt og fint i barnehagen, sjølv om det har blitt kalla ein bæsj og tatt frå ei spade. Barnegruppa er likevel der ho skal vere og tilsette vil fortsette å gi støtte og hjelp til alle barna. Om barnet ikkje har det bra, då må barnehagen lage ein tiltaksplan.

Les også Innlegget dei svarar på: «Du er en bæsj, og hunden min skal bite deg!»

Foss og Orseth er redde for at dei nye paragrafane i verste fall vil føre til stigmatisering og kriminalisering av barn som prøver finne ut av korleis mellommenneskeleg samspel blir regulert her i verda. Ja, i aller verste fall kan dette skje. Vi har sett døme frå skular kor ein gjer forsøk å regulere seg heilt vekk frå krenkingar (til dømes klemmeforbod) eller leitar etter «utøvarar» av slike krenkingar framfor å undre seg over kvifor krenkingane skjer (kva er det som gjer at det blir slik her hos oss?).

Framfor jakt på utøvarar ser vi heldigvis langt fleire døme på det motsette. Vi ser trygge vaksne som grip inn mot krenkingar på gode måtar og som gir god støtte slik at barn utviklar grunnlag for å teste ut sosiale situasjonar på ulike måtar. Vi ser tilsette som jobbar kontinuerleg for ein trygg barnekultur.

Vi er heller ikkje, som Foss og Orseth, glad i omgrepet «mobbelov». Barnehagen har ei plikt til å sikre at barnehagebarn har eit trygt og godt psykososialt miljø. Lova famnar altså mykje vidare enn fråvær av krenking. Barnehagen skal skape eit godt miljø der barna trivast og er sosialt inkluderte.

Er det etisk vanskeleg og problematisk å definere handlingar mellom barnehagebarn som mobbing eller krenkingar? Nei, det er det ikkje, meiner vi. Mobbing er dei vaksne sitt ansvar. Mobbing handlar om ukultur i gruppa. Mobbing skjer når dei vaksne ikkje tar tak i situasjonen og såleis tillèt repetisjon av krenkingar. Vi ønskjer oss meir forsking på mobbing i barnehagen; når det gjeld korleis mobbing skal forståast i barnehagen, men først og fremst er det behov for meir kunnskap om korleis ein konkret arbeider med førebygging og handtering av mobbing i barnehagen.

Vi meiner det er heilt på sin plass og at også små barn har rett til å få sleppe mobbing, trakassering og diskriminering. Lova er slik vi ser det god. Dei minste treng rettssikkerheit slik vaksne har og slik elevar har.

Likevel er ikkje lova betre enn slik vi som nyttar ho praktiserer den. Vi vaksne har ansvar for å setje oss inn i korleis lova skal tolkast og etterlevast i praksis. Vi vaksne har ansvar for å bygge trygge barnehagemiljø for barna våre.

Vi vaksne har ansvar når mobbing skjer og vi vaksne har ansvar for å ikkje kalle nokre barn for mobbarar og andre for mobbeoffer.