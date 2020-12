Faren er ikke over!

Dette er ikke tiden for å slappe av.

Innsenderne Torgrim Log (til v.) og Gunnar Kvåle er bekymret for signaleffekten av å lette på tiltakene allerede nå. Det er for tidlig å si om smitten vil fortsette å gå tilbake, mener de. Foto: Privat

Gunnar Kvåle Professor emeritus, Universitetet i Bergen

Torgrim Log Professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet

Bergen har gjennomgått en turbulent smittesituasjon siden begynnelsen av september. Som konsekvens av den kraftige smitteøkningen i september, med en topp i syvdagers gjennomsnitt på 40 nyregistrerte pr. dag, innførte byrådet strenge restriktive tiltak. Dette førte til et raskt fall til under ti tilfeller daglig.

Men før smittetallet var kommet ned på et stabilt lavt nivå, ble tiltakene lettet.

Dette førte til en meget rask stigning til over 80 tilfeller daglig. Med over 350 tilfeller pr. 100.000 over 14 dager, hadde Bergen en periode høyere smittetall enn Oslo. De nye og enda strengere tiltakene som da ble satt i verk, har ført til et gledelig raskt fall i smittetallene.

Men det er verdt å merke seg at smittetallene siste uke er fortsatt høyere enn før smitteøkningen startet i oktober.

Selv om smitten er på vei ned, er smittetallene siste uke fortsatt høyere enn før økningen startet i oktober, påpeker innsenderne.

Siste syvdagers gjennomsnitt svarer til mange ganger rødt nivå, rundt 50 ganger smittenivået i sommer. Målet for Bergen bør være det samme som det assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener bør være Oslos mål: «Dersom koronatiltakene i hovedstaden skal fjernes, må det være en klar nedgang i flere uker. Nivået må være i størrelsesorden det vi hadde tidlig i august måned eller lavere».

Vi mener at det ennå er for tidlig å si at «det er trygt å lette på tiltakene», slik det ble uttrykt under kommunens pressekonferanse fredag.

Lettelsene som innføres, har kanskje ikke hver for seg så stor betydning. Det mest uheldige er at lettelser nå har en signaleffekt som gir inntrykk av at vi kan slappe av med smitteverntiltak på et tidspunkt med fortsatt høye smittetall.

Det er for tidlig å si om tallene vil fortsette å falle og stabiliseres på et tilstrekkelig lavt nivå.

Det er å håpe at lettelsene nå ikke vil føre til ny smitteøkning, som i oktober. Befolkningen i Bergen har reagert godt på tiltakene så langt, men faren for ny stigning er ikke over. Det er derfor nødvendig at vi alle gjør som byrådsleder Roger Valhammer og andre så sterkt oppfordret til ved pressekonferansen fredag: Vi må overholde smittevernforskriftene som fortsatt gjelder og nøye følge opp alle viktige smittevernregler i ukene før nyttår.

Da vil vi kunne feire både jul og nyttår med lave smittetall i Bergen og unngå at smitten spres på tvers av generasjonene i familiene som møtes i julehelgen.