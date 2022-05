Innfør det vi kan av rusreformen også i Bergen!

Nå bør Bergen se til Oslo.

«Den uforståelige motstanden mot rusreformen baserer seg på ufundert frykt og synsing», skriver Heine Johansen i Venstre.

Heine Johansen Leder i Bergen Venstre

Bystyret i Oslo gjorde onsdag et vedtak om å innføre mest mulig av rusreformen i egen kommune. Bergen har ikke som vane å dilte etter Oslo, men her bør vi gjennomføre det samme vedtaket sporenstreks.

Bergen har lenge vært en foregangskommune i ruspolitikken. Opprettelsen av sprøyterom – senere brukerrom – og i år prøveprosjekter med heroinassistert behandling viser at Bergen over tid har valgt en forskningsbasert tilnærming til rusproblematikken i kommunen. Disse prosjektene, sammen med Strax-huset, legemiddelassistert rehabilitering og andre tiltak, gir de rusavhengige større verdighet og viser tilbake til samfunnet.

Høyesterett avsa tidligere i år en rekke dommer som omhandlet rusavhengiges befatning med narkotika. Disse dommene, som blant annet gir rettspraksis for straffeutmålingsfrafall ved besittelse av under fem gram heroin, kokain eller amfetamin til egen bruk, og mer bruk av samfunnsstraff for besittelse av høyere mengder, kommer et ønske om innføring av rusreform i møte.

Den uforståelige motstanden mot rusreformen baserer seg på ufundert frykt og synsing fra politikere som ikke har giddet å sette seg inn i verken arbeidet til regjeringsoppnevnte utvalg eller forskning og erfaringer fra andre land. Veien ned fra toppen av land med flest overdosedødsfall i Europa går gjennom avkriminialisering, helsehjelp og en utstrakt hånd til narkotikaavhengige, ikke gjennom fortsatt fokus på straff.

Et vedtak om å innføre mest mulig av rusreformen også fra Bergen, gir et sterkt signal til regjeringen fra Norges to største byer om hva som er veien videre i ruspolitikken. Det er også et signal om at prøveprosjektene vi har i byen må satses på videre og bli permanente. Prøveprosjektene vi har fått til, har i stor grad vært takket være arbeidet Venstre har gjort – enten det er i regjering i forrige periode eller i byråd i Bergen.

Jeg forventer at våre bystyrepolitikere også tar et initiativ til å gjøre et liknende vedtak som det Oslo kommune nettopp gjorde, i Bergen. Det er den eneste farbare veien fremover.