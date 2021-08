Vi må sette punktum for leting

Omstillingen vil koste, men den vil bli mye dyrere den dagen etterspørselen etter olje og gass forsvinner.

Det er ufattelig viktig at Norge som oljeland viser vei ut av oljealderen, skriver innsenderen. På bildet ser du oljerigger i solnedgang på Ågotnes.

Arild Hermstad Nestleder og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland

BT-kommentator Hans K. Mjelva mener en politisk styrt letestopp etter olje og gass er dyr symbolpolitikk med usikker klimaeffekt. Jeg mener han tar feil.

Det viktigste argumentet mot letestans er at det hevdes at det vil føre til at vår del av markedet fylles av land som Russland eller Qatar, som har høyere klimautslipp i sin produksjon. Men markedet styres av både tilbudet og etterspørselen. Det er ingen automatikk i at Norges andel av verdens olje- og gassproduksjon fylles av noen andre.

Det sier også NHH-økonom og tidligere Høyre-minister Victor Norman når han tar til orde for letestans og sluttdato for oljeaktiviteten på norsk sokkel. Han sier vår oljeslutt vil kunne føre til mindre olje og gass globalt, og får støtte av tolv andre samfunnsøkonomer.

Omstillingen vil koste, men den vil bli mye dyrere den dagen etterspørselen etter olje og gass forsvinner. Likevel lukker fossilpartiene ørene, akkurat som da IEA og FN ba oss om det samme.

Norge vil bli akterutseilt om vi fortsetter å lete etter olje og gass, mener Arild Hermstad (MDG).

Det er skuffende at Mjelva svelger Tina Brus retorikk rått. Skal Norge fortsette å spy ut olje og gass, mens resten av verden får streng beskjed om å slutte? Som han selv sier, er symboler viktige. Derfor er det så ufattelig viktig at Norge som oljeland viser vei ut av oljealderen.

For å kunne forhandle med andre nasjoner om produksjonskutt, må vi gjøre vår del av jobben. Det nytter ikke å be Saudi-Arabia eller Russland om å slutte å produsere olje mens vi selv vil tømme sokkelen til siste dråpe.

Samtidig er det helt riktig at Norge må bidra mer til klimatiltak i andre land. Unicef sier at én milliard barn lever i stor fare for konsekvensene av klimaendringene.

Oljefondet må brukes til å betale for tiltak som sikrer dem en trygg fremtid. Men det er absolutt ingen motsetning mellom å bruke penger på bistand og å avvikle oljeproduksjonen på norsk sokkel. Vi klarer begge deler.

Overgangen fra oljealderen vil bli krevende, men alternativet er verre. De rederne som tviholdt på seilskutene når dampskipet kom, ble utradert, og skrivemaskinprodusentene forsvant da datamaskinen kom.

På samme måte vil Norge bli akterutseilt om vi fortsetter å lete etter olje og gass. Derfor må vi sette punktum for leting nå, og en sluttdato for når det siste lyset slukkes på plattformene i Nordsjøen.