De mer nyanserte stemmene under pandemien har stort sett vært helt fraværende eller druknet i støy.

Fylkeslegen vurderer tilsyn av fastlege Axel Heienberg (bildet) etter sistnevntes råd om koronavaksinen.

Å være offentlig ansatt kan noen ganger være skikkelig pyton! Hvem som helst kan når som helst si hva som helst om jobben vår. Og vi må holde munn. Alltid! Og godt er jo det på et vis. Vi har ofte taushetsplikt, og slik må det være. Men klart det hogger til litt ekstra i kjeven av og til. Spesielt hvis noen helt uimotsagt får legge ut om akkurat det jeg jobber med.

Lang utdanning kombinert med solid erfaring er lite verdt når pressens soleklare lys faller på noen med sleivkjeft og tilgang på en mikrofon. Det er likevel verdt det, tenker jeg. Vi bor heldigvis i et land der debatt og åpenhet er viktig. Vi snakker om ting her i Norge! Fornuftige folk har også en stemme, og den blir også hørt. Bla, bla, bla ...

På grunn av dette har jeg hatt stor sympati med både ansatte i Folkehelseinstituttet (FHI), Legemiddelverket og alle andre yrkesgrupper som har loset oss gjennom pandemiårene. De har måttet tåle massiv kritikk, og har stadig fått høre «antivaksere» hamre i vei om hvor uansvarlige de er. Jeg er ikke lege, og jeg har vært takknemlig for at folk som kan mye mer enn meg om temaet, har stått opp og vist vei i en skremmende og uoversiktlig situasjon.

Jeg har fått testet meg helt gratis, tatt mine tre vaksiner og har til og med fått ligge helt i ro i to uker med full lønn mens koronaen herjet med meg. Alt med en visshet om at fastlegen min står klar til å fange meg opp ved behov.

Mislikes det at en fastlege ikke blindt går i takt, men velger å dra nyanser inn i vaksinedebatten? spør Trude Gudmundset etter at hennes fastlege, Axel Heienberg, har blitt kritisert for å fraråde ein pasient å ta fjerde vaksinedose.

Kloke mennesker har altså gjort tøffe valg på våre vegne underveis, og jeg har gått i takt. Det er jo selvsagt ikke slik at jeg ikke har gjort egne vurderinger. Eksponert for daglig oppdaterte dødstall på verdensbasis gikk betenkelighetene mine likevel ganske kjapt over. Det var tross alt snakk om en udiskutabel, global pandemi og verifiserbare fakta var lett tilgjengelig i alle kanaler.

Heldigvis ble nye vaksiner basert på grensesprengende teknologi utviklet i rekordfart. Risikoen var, gitt situasjonen, helt akseptabel og nødvendig. Stikk etter stikk velsignet jeg i mitt stille sinn den norske velferdsstaten som tok godt vare på meg og FHI som alltid gjør så godt de kan.

Og for et par uker siden sto jeg der igjen da, midt i saueflokken, ivrig og mer enn klar for å ta imot det fjerde stikket. Det er merkelig hvordan alt blir en vane. Til og med det å ta en eksperimentell, nyutviklet vaksiner mot et koronavirus som nå for en stund i alle fall ser ut til å være under kontroll. Vi bretter opp genserne uten å tenke mer over saken og rekker frem armen for fellesskapet – fordi FHI har sagt det. Det føles jo som den eneste riktige og ansvarlig tingen å gjøre.

Med min imaginære glorie pent svevende over hodet innså jeg at det var en bitte liten hump i veien. FHI anbefaler foreløpig kun at de over 65 år tar vaksinen. Utålmodig som jeg er, sender jeg en melding til min fastlege og spør om det finnes unntak. Jeg er bekymret for å bli syk igjen og smitte mine kjære som er i risikosonen.

Forbauselsen min var stor da han skrev at det kunne han ikke anbefale. Han skrev videre at jeg muligens kunne få tatt den nå hvis jeg ville, men altså ikke hos ham. Han fortalte også hvem jeg skulle kontakte dersom jeg ønsket å ta den likevel. Det ble presisert at reservasjonen hans kun gjaldt covid-vaksinen, og at han fortsatt anbefalte å følge råd om å ta andre, veldokumenterte og velprøvde vaksiner.

Dette har vært min fastlege i tykt og tynt i mer enn 35 år, og jeg vet at han er velreflektert og kunnskapsrik. Jeg bestemte meg derfor for å vente litt og se det hele an. Det var ikke noe press eller dramatikk involvert, og jeg ble ikke plutselig forvandlet til en «antivakser» over natten.

Jeg angrer heller ikke på de vaksinene jeg allerede har tatt. Jeg merket bare at det var greit å være litt mer avventende denne gangen. Mentalt gikk jeg altså litt ut av den veloppdragne og kjappe marsjtakten jeg hittil hadde beveget meg i.

Fastlegene skal ikke overprøve vaksinasjonsrådene, er holdningen til FHI-overlege Preben Aavitsland.

I BT denne uken leser jeg at et familiemedlem av en eldre kvinne har reagert på fastlegen min sin holdning, og naturlig nok blir det presse av slikt. Null stress, det, helt til at jeg ser kommentaren fra FHI. «Vi likjer det ikkje», sier Preben Aavitsland. Legemiddelverket er enige.

Men hva er det egentlig som bli mislikt? At en lege med faglig integritet følger sin samvittighet og er ærlig overfor sine pasienter? At han bidrar til at man tenker seg om to ganger? Mislikes det at en fastlege ikke blindt går i takt, men velger å dra nyanser inn i vaksinedebatten?

Men vent. Hvilken debatt? Det virker som om «antivaksere» og konspirasjonsteoretikere på den ene siden og FHI og Legemiddelverket på den andre har stått mer eller mindre alene i hver sin skyttergrav gjennom hele pandemien. De mer nyanserte stemmene har stort sett vært helt fraværende eller druknet i støy. Det er kanskje ikke så rart når man leser kommentarfeltene. Det koster å stikke frem hodet, og her er det heftige følelser involvert.

Det er akkurat derfor FHIs reaksjon er så skuffende og til dels provoserende. Jeg har ikke grunnlag for å avgjøre hvem som har rett, men når fornuftige folk etterlyser debatt og endelig prøver å bringe inn ny informasjon og nye synsvinkler, forventer jeg at FHI applauderer istedenfor å kjefte.

Det er mer enn litt sikkert at det vi hittil har opplevd av pandemien, kun er første etappe av et langvarig løp. Er det ikke da man bør stoppe opp, grundig vurdere erfaringene så langt og diskutere veien videre? Mener virkelig FHI og Legemiddelverket at de har full oversikt over all tilgjengelig informasjon?

Tilliten til styresmaktene er vel en av hovedgrunnene til at vi nordmenn lojalt har sluttet opp om anbefalte tiltak og restriksjoner hittil. Hvis denne lojaliteten skal overleve, bør FHI selv gå i bresjen for å skape en god debatt, ikke forsøke å kvele den. Skråsikre folk med makt er skikkelig nifse!

