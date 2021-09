Bergen, jeg tror jeg vil skilles

Vi er sultne på bærekraftig kollektivtransport også nordover fra sentrum.

Høyre, Rødt, Sp, FNB og Frp setter seg på bakbeina sånn at hele Bybanen mot nord kan skrotes, frykter Marianne Aanerud.

Marianne Aanerud Jævla østlending

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter 25 år sammen kunne vi egentlig feiret sølvbryllup, men nå når du skaper deg så tussete i bybanesaken, vurderer jeg å slå opp.

Sett at jeg var gift med Bjarne, og vi begge var blitt litt usunne og satte, hadde lagt på oss, satt for mye i sofaen og gjorde ikke så mye annet enn å se på Netflix. Så sa jeg: «Du Bjarne, skulle vi begynt å gå tur, kanskje? Jeg vet om en fin sti her oppe bak huset. Det er fin utsikt der, det er passe kupert og vi blir litt slitne, og kanskje våte når det regner, men jeg tror det vil være bra for oss.»

Bergen er sulten på bærekraftig kollektivtransport også mot nord fra sentrum, skriver Marianne Aanerud.

Bjarne svarer: «Ja, det å gå tur er et godt forslag, og du har rett i det at vi trenger å komme oss ut, men jeg vil ikke gå den stien der vi kan bli våte. Det er en gammel gruvegang inne i fjellet, der overvintrer det riktignok en brunbjørn hver vinter, men bare den får nok mat om sommeren, er den ikke farlig, og der har de planer om å sprenge en forbindelse videre slik at det blir et omfattende veinett inne i fjellet».

Og fortsetter: «Det krever solid fottøy og skikkelige hodelykter, vi må søke om gruveløyve om å gå der, og den saken har nok en viss behandlingstid, men da får vi et tørt alternativ til det våte du foreslår. Nå setter opp vi opp fordeler og ulemper med ditt og mitt forslag, gjør kostnadsoverslag og søker, og i mellomtiden har vi det jo ganske bra i sofaen vår.»

Les også Kommunens planleggere: Tunnel er 2,2 milliarder kroner dyrere

Bjarne vil ikke gå tur i det hele tatt. Han later som for å bevare husfreden, og så tenker han at jeg ikke gjennomskuer det og kommer til å holde kjeft så lenge hans vanvittige, alternative forslag ligger der og vi venter på svar på søknaden om gruveløyve.

Selv om sammenlikningen halter litt, er det ganske likt det som skjer i Bergen med Bybanen nå. Høyre, Rødt, Sp, FNB og Frp foreslår utredning av et dyrt, lite miljøvennlig, tidkrevende, kulturminnefordrivende, lite praktisk, ikke sikkert finansierbart og uoverkommelig prosjekt. De setter seg på bakbeina sånn at hele Bybanen mot nord kan skrotes.

Les også Foreslår helt ny bybaneløsning i sentrum

Hvis en knuser noen egg for å lage en omelett ved å legge Bybanen over Bryggen, så foreslår en ved å legge Bybanen i tunnel å plyndre hele delikatessebutikken for å et kvalmende stort festmåltid. Når vi egentlig bare er helt vanlig sultne. Sultne på bærekraftig kollektivtransport også mot nord fra sentrum.

Bergen, jeg vurderer nå seriøst å flytte tilbake til Østlandet, der jeg kommer fra.