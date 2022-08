Folkehøyskole gjør deg bedre forberedt til studier

Å fjerne tilleggspoengene gir ikke et mer rettferdig system.

Et år på folkehøyskole kan motvirke frafall i høyere utdanning, mener Tore Haltli, rektor på Fana folkehøgskule.

Tore Haltli Rektor på Fana folkehøgskule

Problemet med dagens opptakssystem er at det ikke klarer å finne de studentene som har størst mulighet til å fullføre studiene. Frafallet i høyere utdanning er både et samfunnsøkonomisk og personlig problem for den enkelte student.

Formålet med opptakssystemet er å finne de riktige kandidatene til de ulike studiene. I dag er dette i all hovedsak basert på karakterene fra videregående skole. Dessuten har man tilleggspoeng for blant annet alder, militærtjeneste og folkehøyskole. Knut Visdal i Bergen Unge Høyre kaller tilleggspoengene for folkehøyskole «tullepoeng» og argumenterer for at disse poengene gjør opptakssystemet urettferdig.

Folkehøyskole har siden skoleåret 1997/1998 gitt tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning. Grunnen til at elevene får tilleggspoeng, er at folkehøyskolen gjør elevene bedre forberedt til høyere utdanning. Dermed er sjansen for at de er de riktige kandidatene til studier større, og sjansen for at de faller fra mindre.

Elevene på folkehøyskolen får en generell kompetanse som gjør dem bedre forberedt til høyere utdanning gjennom at de har gått på en skole hvor det systematisk jobbes med å gjøre elevene mer selvstendige, øke evnen til samarbeid, trene opp kritisk refleksjon og livsmestring.

De tradisjonelle linjene som friluftsliv, teater og kunst ser ut til å bli mest populære på folkehøyskolene i år. Bildet er fra Nordhordland folkehøgskole i fjor.

At noen av linjene har navn og faglig innhold som Unge Høyre ikke liker, er ikke noe nytt, og det må innrømmes at med linjer som tar utgangspunkt i elevenes interesser, så kan det bli enkelte linjer med ganske kreative innfallsporter til folkehøyskolens arbeid med allmenndanning.

I år ser det forresten ut som det er de tradisjonelle linjene som friluftsliv, teater og kunst som er mest populære på folkehøyskolene. Linjefaget er en viktig del av folkehøyskoleåret, men det er ikke den fagspesifikke kompetansen som gjør at elevene får tilleggspoeng. Poengene får de fordi et år på folkehøyskole gjør dem studieforberedt, modne nok og egnet til å fullføre et studium.

Frafallet i høyere utdanning har mange årsaker, men det er naturlig å tenke at det blant annet har noe med opptakssystemet å gjøre. Når du er bedre forberedt til studier, øker sjansen for at du klarer å gjennomføre studiet du kommer inn på. SSBs rapport om frafall og bytter i universitets- og høyskoleutdanning, fra 7. februar 2022, viser at én av fire studenter faller fra gradsstudiene. Dette er et altfor høyt tall.

I Norge er det ikke forsket like mye på folkehøyskole som i våre naboland, men i den danske undersøkelsen «Analyse af højskolernes effekt på uddannelse» fra 2013 så man at frafallet sank med seks til syv prosent etter et opphold på folkehøyskole, og at effekten var enda større for elever som kom fra hjem med lav sosioøkonomisk status. Det kan altså argumenteres for at et år på folkehøyskole både øker sjansen for at studentene fullfører studiene og bidrar til større mangfold i høyere utdanning.

Tilleggspoengene på folkehøyskole er et uttrykk for at elevene har gjennomført et år som har gjort dem bedre forberedt til høyere studier, og dermed har større sannsynlighet for å gjennomføre et studium. Å fjerne disse tilleggspoengene vil ikke føre til at opptakssystemet blir mer rettferdig. Det vil tvert imot bidra til at karakterpresset i videregående skole blir enda større, og indirekte bidra til mindre mangfold i høyere utdanning.