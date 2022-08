Vi håper dere møter fadderuken med et raust smil

Vi vil gjøre vårt beste for at dette blir den beste fadderuken – både for studenter og bergensere for øvrig.

Studentpolitikerne tror dette blir tidenes fadderuke. Fra v.: Nestleder Andrea Nesvik Voss og leder Aksel Haukom ved Studentparlamentet ved UiB; nestleder Sjur Selsvik og leder Ida Lutro i Velferdstinget Vest; Adrian Kristiansen, leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen; Elisabeth Fjelltun Nilsen, eksternansvarlig i kjernestyret ved NHH; Stijn Van Oorschot, leder i kjernestyret ved NHH.

Ida Lutro Leder i Velferdstinget Vest, på vegne av studentdemokratiene ved UiB, HVL, BI, NHH og Høyskolen Kristiania

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Temperaturen stiger etter en søkkvåt juli, og ungdommer pakker ut foreldrenes overfylte biler utenfor sine nye studenthybler. Det kan bare bety to ting: Sommeren er på hell i Bergen by, og fadderuken står for dør.

For første gang på tre år blir det en normal fadderuke, uten koronarestriksjoner som hemmer nye studenters opplevelse og møte med sitt nye hjemsted.

Fadderuken betyr spente studenter, festkledde horder som vandrer gjennom byen og ikke minst et yrende uteliv gjennom uken. Denne uken er utrolig viktig for nye studenter som er på leit etter sin plass i en ny, spennende og ukjent by.

Vi vet at fadderuken også kan føre til uvanlig mye støy og liv i sentrum, samt områder hvor det bor mange studenter. Dette er en uheldig bieffekt og noe alle som organiserer fadderuken ønsker å minimere.

De forskjellige arrangørene av fadderuken har jobbet hardt og utallige dugnadstimer er unnagjort for at den skal ta imot de nye studentene på best mulig vis, uten å være sjenerende for byens innbyggere.

«Pandemiens fravær gjør også at vi trolig ikke vil se den samme festivalstemningen ute i det offentlige rom ut i nattetimene», skriver innsenderne. Bildet er fra i fjor, da måtte studentene samles ute.

Fadderne har obligatorisk opplæring som blant annet fokuserer på å ta hensyn til Bergen og byens stolte befolkning. Studentsamskipnaden organiserer frivillige faddervakter som skal passe på at ting går fint og trygt for seg i sentrum om natten. Faddere oppfordres til å ikke arrangere fester etter klokken 23, samt ha mest mulig opplegg på utesteder eller campus.

Pandemiens fravær gjør også at vi trolig ikke vil se den samme festivalstemningen ute i det offentlige rom ut i nattetimene, men heller tette køer utenfor Heidis, Natt, Ricks og byens andre vannhull. Vi samarbeider også tett med politiet, brannvesenet, Bergen kommune og utdanningsinstitusjonene for å skape så trygge rammer som mulig.

Hva slags syn vil du si at du har på fadderuken? Positivt. La studentene feste og bli kjent med hverandre! Blandet. I utgangspunktet en fin skikk, men det kan bli for mye bråk og rølp. Negativt. Studiene bør ikke starte med en reprise på russetiden.

Studentdemokratiene i Bergen ønsker derfor å komme med to oppfordringer. Den første er til studentene som kommer til Bergen, den andre til alle bergensere:

Nye studenter, velkommen til en ny fase i livet! Fadderuken er starten på studietiden, men også på deres nye hverdag i Bergen. Bruk fadderuken til å bli kjent med nye venner, campus, og alt Bergen har å tilby. Fadderuken er en fest, men også så mye mer. Mange har jobbet lenge for å lage et tilbud til dere, så benytt dere av dette opplegget! Ta vare på byen og menneskene rundt dere, så kommer byen og deres nye naboer til å ta dere godt imot. Viktigst av alt, gled dere og nyt!

Og til alle bergensere, dere rause, gode mennesker! I to år på rad har disse nye innflytterne blitt fortalt at den sosiale studenttilværelsen er satt i karantene på ubestemt tid. Derfor håper vi at dere møter den høylytte nabofesten, den dårlige musikken i gatene og det ville bybildet med et raust smil. Det finnes tross alt bare brede glis i denne byen.

Dersom dere gjør dette, skal vi alle gjøre vårt ytterste for at dette blir den beste fadderuken noen gang, både for studentene og bergenserne for øvrig.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.