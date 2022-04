Hvilken side av veien skal vi gå på?

Det blir mye slalåmkjøring fra venstre til høyre og tilbake hvis vi skal passe oss for bilene og samtidig følge kommunens regler.

Mange går på høyre side av veien, for eksempel her i Fjellveien. Det bør de slutte med, mener innsenderen.

John Arild Andersen Turentusiast

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Våren er kommet – og alle bergensere skal på tur i Byfjellene. Vi har syv fjell i Bergen – og de er alle forskjellige. Det er et stort nett av traseer, grusveier, asfalt, trapper og en mengde stier.

Men på hvilken side av veien skal bergenserne gå?

Alle barn har lært at de skal gå på venstre side av veien og at biler og sykler skal holde seg på høyre side. Det er barnelærdom. Men så kommer det plutselig fra overordnet nivå noen gå-regler i Bergen.

Under pandemien bestemte byrådet at i Byfjellene går man på høyre side av veien. Sånn er tradisjonen. Og tradisjoner er noe Bergen har sans for.

John Arild Andersen slår et slag for for «venstregåing».

Så, hvor skal vi egentlig gå?

På stier er det lett. Der går man pent til side og viser hensyn, hilser i vei og ønsker god tur videre. I Fjellveien er det verre.

Fjellveien kan deles inn i flere soner. Fra Munkebotn til Mon Plaisir er det grusvei. Så kommer det en liten strekning med asfalt ved Breistølen. Deretter kommer der grusvei frem til Fløibanestasjonen. I siste del av Fjellveien til Bellevue er det igjen asfalt.

Når det kommer biler, må vi som fotgjengere gå på venstre side. Det har vi lært. Det blir mye slalåmkjøring fra venstre til høyre og tilbake hvis vi skal passe oss for bilene og samtidig følge kommunens regler.

Så, hvor skal vi egentlig gå?

Hvor skal de med barnevogn gå? Hvor skal alle kjeftekjerringene gå når de slår i vei med stokken sin og skal ha folk over på den andre siden av veien? Hvor skal folk med bikkje gå – og de som har to, tre, fire bikkjer i bånd – hvor skal de gå?

Hvilken side velger du når du går tur i Fjellveien? Høyre Venstre Slalåm

Hvilken side velger du på Byfjellene? Høyre Venstre Slalåm

Byrådet har av en eller annen merkelig grunn bestemt: I Byfjellene går vi over til høyresiden. Snakk om tidenes valgkamptragedie. Kom deg over til høyresiden?

Skal Arbeiderpartiet virkelig gå til valg med et sånt budskap? Det er valg om bare vel et år. Det er ikke lenge til. Nå må noen skjerpe seg – som mange bergensere sier. Hva med følgende slagord:

Til alle bergensere: No må dåkkar komme dåkkar over til venstresiden – for der er det tryggest å være – både i Fjellveien og i politikken.

Godt valg og god tur både i Fjellveien og andre veier!