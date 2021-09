Når du ser disse bilene, gjør honnør!

Jeg fikk et langt bekjentskap med en yrkesgruppe som bør løftes opp.

«I sine små grå biler kom de kjørende, flere ganger om dagen. Iblant kom de også om natten», skriver innsenderen.

Kristin Sandberg Bergen

Livet. Så sårbart.

Den ene dagen er vi sterke og med løftet blikk. Den neste kan alt være snudd på hodet, og vi trenger andres hjelp for å takle hverdagene. Dette gjelder deg, og det gjelder meg.

De fleste av oss ønsker å kunne fungere så godt som mulig, så lenge som mulig, i kjente omgivelser hjemme, med nære og kjære rundt oss.

Det gjorde også min far da han ble gammel og syk.

Kommunen bør gi hjemmesykepleien de aller beste vilkår, mener Kristin Sandberg.

Da dukket de opp. I sine små grå biler kom de kjørende, flere ganger om dagen. Iblant kom de også om natten. De åpnet inngangsdøren og ropte sitt vennlige «hallo».

Det var Kjellaug eller Vanda, Maria eller Lise, eller Heidi eller noen av de andre. De kom med smil, og de kom med sterke hender. De kom med verdighet, profesjonalitet og kompetanse. De hadde ro og ga oss inntrykk av at de kunne ta seg tid, selv om de høyst sannsynlig jobbet under tidspress for å rekke over alle som trengte deres hjelp.

Vi var ikke alltid sikre på om de rakk å spise lunsj eller å tisse i løpet av dagen. Likevel viste de at de brydde seg. De ville gjøre det beste for den som trengte hjelp. Vi som pårørende følte oss trygge.

Da livet ebbet ut for min far, sto de med oss. Verdig. Nær. Kjærlig uten å være påtrengende.

Jeg fikk et langt bekjentskap med en yrkesgruppe som bør løftes opp. De er der for dine kjære, en dag er de der kanskje for deg.

Derfor, kjære Bergen kommune, ta godt vare på hjemmesykepleien, og gi dem de aller beste vilkår! Slik kan de være et adelsmerke for kommunen.

Og alle vi andre, – når vi ser de små grå bilene komme kjørende: Gjør honnør!