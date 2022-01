Et blodtørstig folk

I festtaler er vi enige om at den som har sonet sin straff, har gjort opp sin gjeld til samfunnet.

David Toska har vært gjestekommentator i TV 2s sjakksendinger denne uken. På bildet ser du TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre), programleder Fin Gnatt, sjakkommentator Heidi Røneid og, til høyre, David Toska.

Haakon B. Schrøder PR-rådgiver og mastergradsstudent i moralfilosofi

I praksis er vi likevel hevngjerrige og med et utpreget ønske om å blokkere muligheter for den som har sonet sin straff.

TV 2 har skapt mye moralsk forargelse etter at David Toska – hovedmannen bak Nokas-ranet – fikk invitasjon som gjest i to sjakksendinger. TV 2 og David Toska utfordrer oss på om den som har sonet ferdig, har gjort opp for seg.

Jeg leste at familien Klungland, de etterlatte etter politimannen som ble skutt under Nokas-ranet, på forhånd hadde gitt sin velsignelse til at Toska kunne opptre i de aktuelle sjakksendingene. Det er raust av familien Klungland, og representerer et unntak i mengden av kritiske innvendinger.

Mitt enkle spørsmål er om tidligere straffedømte skal idømmes forlenget straff etter soning? Det er jo nettopp forlenget straff som ligger i kritikken ved at svært mange ønsker å blokkere denne muligheten for Toska, en mulighet til å vise frem andre ferdigheter enn det å være kriminell.

Hva legger vi som samfunn i ordet «ferdigsonet»? spør Haakon B. Schrøder.

Jeg hadde forstått moralske innvendinger om Toska hadde fått en yrkesmulighet på Nokas’ tellesentral eller søkt Politihøgskolen. Vi har imidlertid regulert samfunnet slik at noen muligheter begrenses når man ikke har plettfri vandel.

Selv om jeg setter pris på familien Klunglands raushet, mener jeg det er feil av TV 2 å spørre dem om invitasjonen av Toska. Familien blir i realiteten gitt en rolle som sendomstol og privat domsmyndighet, som får innflytelse til å påvirke mulighetene og innholdet i livet til Toska – etter at han har sonet ferdig sin straff.

Jeg ville ha forstått det veldig godt hvis familien hadde hatt innvendinger, som fornærmet i saken, men vi kan aldri gi slike private domstoler gyldighet. Det blir å sidestille med en ny variant av «øye for øye, tann for tann», hvor hevnen får optimale arbeidsvilkår.

Dersom vi som samfunn faktisk mener at den som har sonet sin straff, også har gjort opp for seg, kan vi ikke utstede tilleggsstraffer gjennom å ta muligheter fra dem som har sonet ferdig. Da brister hele konseptet.

Jeg forstår at det kan gjøre vondt i det moralske sjelelivet at tidligere kriminelle får muligheter, men da må vi som samfunn reflektere over hva vi legger i uttrykket «ferdigsonet» og «gjort opp for seg», og også akseptere at tidligere kriminelle blir regnet som andre samfunnsborgere.

Kanskje den danske filosofen Søren Kierkegaard hadde et poeng når han beskrev massene som hevngjerrige og blodtørstige.