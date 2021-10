Vasskraft kan sikra oss mot flaum

Fleire slike prosjekt kan finansierast heilt eller delvis med produksjon av klimavennleg, fornybar kraft.

Noralv Distad meiner vi bør kartleggja vassdrag der ein kan kombinera flaumdemping og kraftutbygging. Her ved øvre del av Flåmvassdraget.

Noralv Distad Fylkestingsrepresentant for Høgre

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ifølgje ein artikkel i BT 13. oktober rekna ut at 12.222 bygg i Vestland treng sikring mot flaum, og at dette vil kosta 4,1 milliardar kroner.

Det er flott at løyvingane til skred- og flaumsikring aukar og at Vestlandet er prioritert. Men behovet er enormt, og utfordringane knytt til ekstremvêr aukar. Difor er det nødvendig med fleire verkemiddel.

Kraftutbygging har stor flaumdempande effekt. No er tida inne for å finna fram til nye prosjekt som kan tryggja liv, helse og infrastruktur. Fleire slike prosjekt kan finansierast heilt eller delvis med produksjon av klimavennleg, fornybar kraft.

Fleire hus vart tekne av Flåmselvi under flaumen hausten 2014.

Flaumen på Vestlandet 28. oktober 2014 var dramatisk for innbyggjarane i Flåm, Odda og andre bygder på Vestlandet. Skadane var enorme, med tap av hus og eigedom.

Eg stod midt oppe i dette som ordførar i Aurland, og har sidan aldri vore i tvil om at me må gjera alt me kan for at innbyggjarane skal bu trygt.

Trygt og robust Vestland er tema i planprogrammet for fylkeskommunen sin klimaplan. For å følgja opp dette bør Vestland fylkeskommune no saman med aktuelle kommunar kartleggja vassdrag der ein kan kombinera flaumdemping og kraftutbygging.

Det må òg inkludera verna vassdrag, som Flåmsvassdraget. I desse elvane er sjølvsagt trygging av liv og helse det einaste føremålet, slik òg Stortinget har opna for.