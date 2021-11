Vi trenger Bybanen nå

Gubber fra politikk og kommentarfelt glemmer at for oss nord for sentrum, gir banen et håp om en bedre hverdag.

«Bybanen er ikke for de lange raske reisene. Bybanen er for de korte reisene i nærområdet», skriver innsenderne fra Eidsvåg.

Jonas Søbstad, Lars Riis Ellingsen og Heidi Sund Fremtidens Eidsvåg

Sett nordfra foregår det nå et hårreisende spill der Bryggen holdes som gissel for å hindre hele Bybanen. Vanligvis anstendige mennesker lanserer konspirasjonsteorier om høyden på flomvoller, alderen på steinfyllinger eller påstår at byrådet bevisst har bestilt falske eller negative tunnelutredninger.

Gamle helter hytter med spaserstokken og nekter fremtidige generasjoner nord for sentrum grønne nærmiljøer uten støy og eksos. Andre finner det opportunt å stifte nye ensakspartier, hyler i kommentarfeltene eller trenerer ved å kreve enda flere utredninger av en tunnel. Treneringen vil stanse hele Bybanen nordover.

Dette er enkelt. Vi har valgt politikere til å ta ansvar. Det er nå eller aldri. Pengene er øremerket til nordgående bybane. Traseen er klar. Det er bare å sette i gang.

Jonas Søbstad (fra v.), Heidi Sund og Lars Riis Ellingsen er alle medlemmer av innbyggerinitiativet «Fremtidens Eidsvåg».

Et gjentakende argument mot Bybanen er at det finnes raskere måter å komme seg fra Bergen sentrum til Åsane på. Det er helt riktig. Hvis du skal fra Torget til Horisont, bør du sette deg på en ekspressbuss. Men for oss som skal fra NHH, Eidsvåg eller Åstveit til Skuteviken for å gjøre yoga på Bod 24 før vi spiser kveldsmat? Vi skal ta Bybanen.

Bor du i Ytre Sandviken og skal på trening ved Gjensidigegården? Ta Bybanen. Bor du på Tertnes og skal på jobb på NHH? Bor du i Ervik og spiller i korps på Meyermarken? Eller bor du i Sandviken og spiller golf i Ervik eller trener på Tertnes? Begynner det å regne ved Bontelabo og du vil hjem til Sandviken? Ta Bybanen.

Bybanen er ikke for de lange raske reisene. Bybanen er for de korte reisene i nærområdet. Et stopp eller tre. Fra hjemmet til arbeidsplassen, fra jobb til butikken, fra butikken til barnehagen, fra barnehagen og hjem, fra hjemmet til fritidsaktivitetene, til og fra skolen, fra en venninne og hjem.

Bybanen vil snirkle seg gjennom nærområdene og hverdagslivet til oss som bor mellom sentrum og Åsane, binde sammen nabolag og løsne knutene i hverdagslogistikken. Supplert av buss, sykkel og joggesko vil Bybanen være fundamentet for en praktisk og bilfri hverdag nord for sentrum.

Slik ser innbyggerinitiativet «Fremtidens Eidsvåg» for seg at området rundt bybanestoppet kan bli.

Hvert stoppested innebærer et potensial for vekst: butikker, restauranter, kafeer og møteplasser, boliger og grøntområder. Et perlekjede av trivsel fra Åsane inn til byen, fritt for støy og eksos.

Det er god samferdselspolitikk å etablere en bybane som kan ta vekk «trøkket» fra veiene med gode kollektivløsninger. Alle valg som tas for selve traseen og områdene langs Bybanen, skal gi insentiv til å komme seg kjapt og effektivt på jobb, i barnehage, på skole og ellers til og fra i hverdagen.

For mange er Bybanen en garantist for forutsigbar byutvikling. Vi vet at der Bybanen utvikles så er hensikten også å supplere byen med nye muligheter. Næringsvirksomhet, boliger, nye lekeplasser, nye møteplasser og nye forbindelser mellom sjø og fjell. Vi får en ny måte å oppleve og bruke byen på.

Fremtidens Eidsvåg er overbevist om at en bybane til Åsane kan bidra til mindre kø, mindre behov for bil og mindre forurensing over tid. Dette vil gi gevinster for dem som er opptatt av miljøet, og for dem som synes det er surt å betale bompenger. Muligheten for byreparasjon har aldri vært større enn de som nå tilbys gjennom bybaneutbyggingen nordover. For alle bergensere som syns at Østlandet alltid får midler til veiprosjekter, baneutbygging og alt som er gøy: Her er Bergens mulighet. Pengene ligger på bordet!

Gubber fra politikk og kommentarfelt, med ryggen mot fremtiden og en langfinger til barnebarna, krangler i vei om «monstertrikk» over Bryggen og «somletrikk» til Åsane. De glemmer at for oss som bor her nord for sentrum så gir banen et håp om en bedre hverdag – praktisk, estetisk og miljømessig.

Bybanen er den quick-fixen vi trenger for god trafikkavvikling nordover. Bonusgevinsten er en penere og mer funksjonell by. Det bør være i hele Bergens interesse at vi kan reetablere og reparere hele strekningen mot Åsane. Det vil gi et enormt løft som vi alle sammen kan være stolte av!