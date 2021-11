To jokere om Bybanen til Åsane

Vi trenger svar på tre spørsmål for å vite hvilken bybaneløsning vi skal stemme på.

Steinulf Tungesvik (fra v.) og Stig Torgersen, begge bystyrerepresentanter i Bergen for Senterpartiet, er omtalt som to av jokerne i bybanesaken som skal stemmes over i bystyret 24. november.

Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen Bystyrerepresentanter for Bergen Sp

Senterpartiet har alltid støttet Bybanen til Åsane. Vi har ønsket tunnel fordi det ga kortere reisetid og krevde mindre areal i sentrum. Vi tapte avstemningen om trasé i 2016, da flertallet valgte Bryggen.

Så kom valget i 2019, og Sp programfestet omkamp mot den vedtatte traseen. Omkampen startet med felles representantforslag fra Sp og Rødt om ny sammenliknende utredning mellom tunnel og Bryggen. Denne foreligger nå.

Utredningen viser at tunnel er mulig teknisk og fysisk. Samtidig er den vurdert som dårligere enn dagløsning på nær sagt alle andre kriterier enn problemer i anleggsperioden for brukere av sentrum, og reisetiden er vurdert lik mellom alternativene.

Viktigere er det at det kan synes politisk vanskelig for fylkeskommunen som har ansvar for kulturminner og for å bygge, for staten som det er meningen skal betale minst 70 prosent, og ikke minst for bilistene som ikke ønsker å betale enda mer bompenger. De to første kan legge ned innsigelse, de sistnevnte kan stemme mot økte bompenger.

I så fall hjelper det ikke om et knapt flertall i bystyret stemmer for tunnel. Da vinner den delen av det flertallet som egentlig ikke vil ha noen bybane til Åsane.

Vi har ikke bestemt hva vi vil falle ned på i bystyret. I stedet for å gå i skyttergrav forsøker vi å få overhøyde. Derfra har vi noen spørsmål om andre ting enn gangavstander, kostnader og økte bompenger, som alle forhåpentligvis kan bli klokere av svarene på.

Innsenderne vil foreslå i bystyret at dersom Bryggens Unesco-status forsvinner med dagløsningen, så bygges ikke traseen der.

Spørsmål 1: Er Bryggen som verdensarv truet?

Det er mye følelser knyttet til Bryggen. Den tyske konsulenten og fylkeskonservatoren mener tunnelalternativene gjør mer skade enn dagløsningen. «Bryggens Venner» mener Bybanen vil ødelegge Bryggen.

Vi introduserer et objektivt kriterium: Vil Bryggen miste verdensarvstatusen som følge av Bybanen? Til det knytter vi et løfte som vi mener alle bør stille seg bak: Ryker Unesco-statusen, så bygger vi ikke bybane der. Ryker den ikke, blir ikke Bryggen ødelagt.

Dette må det være mulig å avklare, og vi ber byrådet med all sin ekspertise gjøre det som er nødvendig overfor Unesco i så måte. I bystyret vil vi sette frem forslag om løftet som alle må stemme over.

Spørsmål 2: Hva blir kostnaden ved sentrum som anleggsområde?

I fagrapportene leser vi at det blir mye graving med begge alternativer, og mer over et større område med dagløsningen, naturlig nok. Men det går ikke frem hvor mye, hvor lenge, hvilke konkrete virkninger som vil oppstå for næringsdrivende, bergensere og tilreisende. Det ønsker vi å få nærmere beskrevet.

Med forsinkelsene i Ibsens gate og Olav Kyrres gate friskt i minne peker vi på at det som ofte hjelper, er å bruke økonomiske virkemidler. Vi introduserer derfor noe nytt dersom dagalternativet velges, siden utbyggingen denne gang skjer i byens absolutte sentrum: Erstatning for inntektsbortfall for næringsdrivende som får inntektstap på grunn av anleggsperioden. Er byrådet enig med oss og vil støtte det? Vi vil foreslå dette også i bystyret.

Spørsmål 3: Er bybane over Bryggen trafikksikkert?

Banen skal kjøre like fort som bussene, men kan ikke svinge unna. Det skal ikke bygges nye stengsler som gjerder sporet inne, og fotgjengere skal krysse fritt mellom bryggesiden og kaisiden.

Vi har ikke sett konkrete analyser om faregraden og heller ikke statistikk fra Rådhusplassen i Oslo eller andre steder med bybaner/trikker i vrimleområder. Kan byrådet fremskaffe dette og hva viser det?

Hva nå? Etter vår mening er det viktig at Bergen og bergenserne kommer videre. Debatten om Bybanen til Åsane har ridd lokalpolitikken i ti år, og ingen ønsker at neste valgkamp fortsetter på stedet hvil. Det må nå vedtas at Bybanen skal til Åsane, og avgjørelsen som treffes nå, må bli stående.

Hvilken valør jokerne representerer, vet vi ikke før svar på de uløste spørsmålene foreligger.