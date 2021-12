Jeg gruer meg til å ikke føle meg bra nok

Husk dette når reklamen for nyttårsforsetter slår imot deg.

Tonje Hollund.

Tonje Hollund Student, UiB

Julaften er unnagjort, og nyttår er rett rundt hjørnet. De fleste av oss har hatt «avslappende» dager med familie og god mat.

Men til tross for at jeg liker å feire med familie og venner, så er det en liten ting som har gnagd seg inn i hodet en stund nå. Sammen med dette nye året kommer jo også nyttårsforsettene, de store planene om hvordan neste år kan bli bedre enn dette.

Trenden rundt nyttårsforsetter handler ofte om sunnhet, helse, trening, mindre godteri osv. Dette merker jeg ofte personlig også. «Neste år, Tonje, er det litt mindre ostepop og litt mer tid i klatreveggen.»

De handler ofte om hvordan vi kan forbedre oss selv. Internett har også fått med seg trenden for disse nyttårsforsettene.

Sammen med fyrverkeri, mat og håp om et bedre år, får du også med alle reklamene om hva du kan og må gjøre og kjøpe for å nå disse målene. Disse reklamene dukker også opp for deg som kanskje ikke hadde slike nyttårsforsetter fra før.

De forteller deg ofte hvordan du ikke er bra nok nå, men det finnes håp, du kan bli god nok neste år. Måten disse reklamene spiller på kropp og selvbilde, er ekkelt.

Mange tyr til treningssentre for å starte et nytt og bedre liv etter nyttår.

Før nyttår banker på døren, vil jeg gjerne at vi husker på noen få ting:

1. Husk at først og fremst er du god nok som du er. Spis så mye kalkun, ribbe, pinnekjøtt, nøttesteik og kransekake som du selv vil. Du skylder ingen å ha dårlig samvittighet for å ha spist litt ekstra waldorfsalat på nyttår.

2. Husk at disse reklamene er designet slik at du skal få dårlig samvittighet, for at du ikke skal føle deg bra, for at du skal være misfornøyd med kroppen din, for at du skal kjøpe alle produktene de vil selge deg.

3. Lettere sagt enn gjort, men ikke la deg påvirke. Personlig vet jeg at det siste halvannet året virkelig har endret kroppsbildet mitt. Jeg er bevisst på kroppen min på en helt annen måte enn før, og jeg ser stadig mer og mer ned på den.

Til tross for at jeg vet hvordan dette funker, så gruer jeg meg litt til nyåret når jeg skal se disse reklamene på Instagram og Facebook i hele januar. Jeg gruer meg til å ikke føle meg bra nok.

Reklamene er lagd for å trykke slike artikler og varer langt ned i magen vår, og for å få oss til å føle oss uvel. Men du er bedre enn det reklamen for treningstights sier at du er, og mye bedre enn den diettplanen du kan få i den ene appen.

Når det er sagt, om du vil bli gladere med deg selv og tror sunnere mat og trening er veien, er jo det supert! Men vær så snill, ikke la usunne reklamer rundt nyåret bestemme dette for deg.