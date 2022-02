Kva handlar straumprisaksjonane eigentleg om?

Prisane må attende til levelege nivå.

Ved fleire høve har det vore demonstrasjonar i norske byar mot høge straumprisar. Her frå Torgallmenningen 20. januar i år.

Toril Mongstad Fylkesleiar i Hordaland Nei til EU

I BT fredag 18. februar langar kommentator Anne Rokkan ut mot det meste knytt til olje og vindkraft og kjem med eit samansurium av påstandar og hypotesar. Eg vel å kommentera på ein del av det som vert tatt opp.

Det har vore to aksjonsdagar i år knytt til dei galopperande straumprisane, noko som rammar hushaldningane hardt. Men det rammar ikkje berre vanlege folk, på sikt kan slike prisar øydeleggja for industrien vår og for alle dei bedriftene som opplever at straumrekninga kveler dei.

Noreg har hatt eit stort konkurransefortrinn: rein, fornybar kraft til ein pris som har gjort at me har kunna vore konkurransedyktige i nasjonal og internasjonal marknad.

Slik var det i nærare 100 år. Energilova frå 1991, forpliktande avtalar knytt til EØS-regelverket, som ACER, energipakke 3 og tilknyting til EU sin energiunion, har gjort at me ikkje lenger har kontroll over den viktige ressursen som rein kraft er.

Aksjonane 20. januar og 15. februar var primært retta mot nettopp dette: at regjeringa står utan verktøy, styring og kontroll over dette viktige konkurransefortrinnet.

Noreg treng politikarar som ikkje gjer knefall for børsar og algoritmestyrt prissetjing, skriv Toril Mongstad.

Dette nemner ikkje Rokkan med eit ord. For henne er det viktigare at krafta skal ut av landet, utan tanke på at dette på sikt kan knekkja norsk industri, rasera arbeidsplassar og lokalsamfunn og dessutan gjera vanlege folk til mottakarar av offentleg støtte.

Olja vert nemnd, og ho takkar – høgare makter vil eg tru, ettersom ho òg nemner velsigning – for at Vedum ikkje styrte då oljerikdomen vart oppdaga.

Det som har gjort at olja så langt har vore til stor nytte for landets økonomi, var nettopp det at staten tok styringa. Som Rokkan kanskje hugsar, ville ein viss Frp-politikar helst selja alt ut av landet for ein svært så tvilsam og kortsiktig gevinst.

Olja har vore, og er enno, ein viktig ressurs, og nasjonal styring har gjort ressursen endå viktigare, for oss som nasjon, for oppbygging av velferd og for sikring av arbeidsplassar.

På same måte har vasskrafta vore ein stor og viktig ressurs, ein ressurs som me no diverre ikkje lenger har styring over. Vindkraft kan verta ei ny viktig kraftkjelde, ikkje minst i miljømessig samanheng. Men då må me ha styringa og kontrollen sjølv.

Det er det aksjonane handlar om, og det er det industrien, fagrørsla og me i Nei til EU står samla om.

Straumprisane må attende til levelege nivå, for vanlege folk, for industrien og for alle dei verksemdene som neppe vil overleva lenge på dagens nivå. For å få det til trengst det kloke politikarar som kan og vil styra. Då må dei syna at dei er viljuge til det, heller enn å gjera knefall for børsar, algoritmestyrt prisfastsetjing, frie marknadskrefter og EU.

Om Rokkan skulle ha gått glipp av hovudkrava i aksjonane, så er det berre å lesa seg opp på Industriaksjonen.no eller på Nei til EU sine heimesider. Det kan henda at kommentaren hennar hadde sett annleis ut om ho hadde sett seg inn i dette før ho greip til tastaturet.