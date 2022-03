Har du tenkt på dette, Putin?

Innsenderen har et alvorsord til Russlands president.

Gunvor Fritzner Bertelsen Eksilbergenser på Jæren

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Har du tenkt

på det, Putin?

At den dagen

hjertet ditt slutter å slå,

vil de som gråter,

være ytterst få.

Har du tenkt

på det, Putin?

At da vil alle andre

glede seg over

at du er død.

Og si at den mannen var sprø.

Har du tenkt

på det, Putin?

At de tårer som gråtes da,

er av glede,

fordi du ikke lenger

er til stede.

Har du tenkt

på det, Putin?

At du selv vil måtte

være med i fallet,

når du prøver

å utrydde alle.

Har du tenkt

på det, Putin?

At det fremdeles

går an å snu.

Men den som

bestemmer det, det er du.