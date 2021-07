Kunnskapsbasert veileder om stramt tungebånd hos spedbarn

Formålet er å bidra med oppdatert kunnskap til helsepersonell.

Dersom ammeveiledning ikke hjelper, kan tungebåndet klippes, skriver innsenderne, som står bak en veileder om stramme tungebånd hos spedbarn. Foto: Frank May / Picture alliance / NTB

Rønnaug Solberg, Ann-Magrit Lona, Solveig Thorp Holmsen, Bodil Salvesen, Linda Marie Ødegaard, Mie Storbekken, Elisabeth Tufte Medlemmer av arbeidsgruppen bak veilederen om stramt tungebånd, utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Oslo Universitetssykehus

I et debattinnlegg i BT 3.7 kritiserer Hallvard Reigstad en kunnskapsbasert veileder om stramt tungebånd hos spedbarn, utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Oslo universitetssykehus. Det han unngår å nevne, er at veilederen er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra helseforetak over hele landet.

Stramt tungebånd kan medføre ammekomplikasjoner og ernæringsproblemer hos spedbarnet. Derfor er det av stor betydning å diagnostisere og behandle stramt tungebånd i tråd med tilgjengelig forskningsbasert kunnskap, klinisk erfaring og brukergruppens erfaringer.

Veilederen har vært på høring og har fått god respons av blant annet Norsk barnelegeforening, Ammehjelpen og Folkehelseinstituttet. Hovedanbefalingen er i tråd med anbefalingen i Norsk barnelegeforenings pediatriveileder og det kliniske oppslagsverket UpToDate.

Dersom barnet har stramt tungebånd som er forbundet med ammeproblemer, skal de først tilbys kvalifisert ammeveiledning. Dersom ammeveiledning ikke hjelper, kan tungebåndet klippes. I veilederen om stramt tungebånd er kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene gradert.

I tråd med UpToDate graderes litteraturen til å være av god nok kvalitet til at en svak anbefaling kan gis. For at kunnskapsgrunnlaget skal graderes som høyt, kreves det randomiserte kontrollerte studier der spedbarna fordeles ved loddtrekning til om de skal få behandling eller ikke.

Noen mener denne typen studier er uetiske når gode oppfølgingsstudier finner at behandling av stramt tungebånd er forbundet med bedret amming og barnets ernæring står på spill.

Formålet med veilederen er å bidra med oppdatert kunnskap til helsepersonell, slik at mødre ikke må slutte å amme når barnet har symptomgivende stramt tungebånd og dermed ikke klarer å etablere et godt sugetak. Veilederen er rettet mot alt helsepersonell som behandler ammevansker.

Det er viktig at mødrenes ammeutfordringer tas på alvor. Den offentlige helsetjenesten må ha nok ressurser og oppdatert kompetanse slik at spedbarn kan få den beste ernæring og beskyttelse mot infeksjoner.