Bekymringsmelding om barnehageansatte

Nye krav må utløse ekstra bemanning.

Odd Arild Viste er bekymret for arbeidsforholdene til ansatte i landets barnehager. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Odd Arild Viste Leder i medlemsråd barnehage, Utdanningsforbundet Bergen

Jeg er bekymret for helsen til de ansatte i barnehagene, og det er ikke smittefaren som gjør meg urolig.

Årsaken til bekymringen eksisterte allerede før viruset snudde opp ned på verden, og jeg er nå redd for at den nye koronahverdagen gjør at barnehageansatte går fra vondt til verre.

Nylig erobret barnehagelærere den tvilsomme æren av å ha det høyeste sykefraværet av alle yrkesgrupper i Norge.

Odd Arild Viste Foto: Privat

Etter gjenåpningen av barnehagene har Utdanningsforbundet Bergen daglig fått henvendelser fra fortvilte tillitsvalgte. De forteller at de ansatte ikke har anledning til å ta pauser i løpet av arbeidsdagen.

De forteller også at planleggingstiden til pedagogene inndras av arbeidsgiver, slik at de blir tvunget til å gjøre planarbeidet på fritiden sin, for å kunne gjøre en skikkelig jobb i møte med barn og foreldre.

Nå skal barna igjen tilbys et pedagogisk tilbud i tråd med lov og forskrift, samtidig som smittevernet skal ivaretas.

Med kravet om organisering i små grupper med faste ansatte, i tillegg til andre smitteverntiltak, er jeg bekymret for at belastningene blir enda større.

Jeg mener at nye krav må utløse ekstra bemanning, hvis barnehagen skal være en arbeidsplass som tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav.

Å unnlate å tilføre ekstra bemanning i situasjonen vi er i nå, samt å kutte i planleggingstid og pauser, mener jeg er gamble med de ansattes helse.

Dessuten vet vi at et godt tilbud til barn, er avhengig av friske ansatte.