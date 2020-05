Vi er så opptatt av å bli likt, at vi glemmer hvem vi egentlig er

Det skal så lite til for å gjøre en annens hverdag tusen ganger bedre.

Er det sånn at de som ikke får hundrevis av likes og kommentarer på sitt nye bilde, regnes som tapere, spør 15-åringen Eva Breistein. Foto: Shutterstock/Scanpix

Eva Breistein (15) Søreidgrend

«Alt var bedre før». Når jeg prater med mine foreldre og besteforeldre, så fremstår det enklere å være ung før i tiden. Var det lettere å passe inn? Følte man seg mindre utenfor?

Gjennom sosiale medier og reklame utsettes ungdom i dag for utdanningspress, motepress og kroppspress, og det er nærmest uunngåelig å bli påminnet om hvordan man skal se ut, tenke, føle og oppføre seg.

Det kan fort føles uoverkommelig for en sårbar tenåring.

Hva er det som gjør at så mange føler seg utenfor, og ikke minst, hva kan vi gjøre for at dette problemet ikke blir større enn det allerede er?

Det er viktig at alle prøver å inkludere flest mulig. Det skal så lite til for å gjøre en annens hverdag tusen ganger bedre. Det er så lett å samle seg i en gjeng, og ikke tenke over om man lukker noen ute.

Det finnes de som aldri blir nevnt i «Hvem er de fem fineste guttene/jentene på 9. trinn?». Det er de samme som ikke blir invitert når «alle» skal på grilling. De som ingen gidder å svare.

Er det sånn at de som ikke får hundrevis av likes og kommentarer på sitt nye bilde, regnes som tapere? Jeg håper ikke det.

Men dessverre virker det som om dette er vår generasjons måte å gi beskjed om at du ikke er god nok, ikke passer inn. Vi rangerer mennesker etter utseende og kropp. Din farge og fasong passer ikke inn i rekken vår. Du må være utenfor.

Sosiale medier bidrar til at flere føler seg utenfor. Ekskludering av andre er ifølge mine besteforeldre et eldgammelt problem. Forskjellen nå er vel at det er mye mer synlig, siden vi via Snap og Instagram og andre sosiale medier treffer ekstremt mange flere.

Dette er også noe en kynisk motebransje drar nytte av.

Vi må gjøre felles innsats. I dagens samfunn er vi så opptatt av å følge trender og gjøre alt riktig, at vi glemmer våre egne meninger.

Vi er så opptatt av å like hverandre, at vi glemmer helt hvem vi er, hvilken personlighet vi har og hva som gjør oss til mennesker: Evnen til tolkning, refleksjon og våre ulikheter.

Jeg håper at vi alle kan bli flinkere til å se skjønnhet i ulikhet, og at vi er romslige og snille med hverandre.