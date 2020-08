Vi voksne sviktet ungdommene våre

Forestill deg at du selv blir hetset og utskjelt daglig av grupper som Sian.

Neste gang hadde det vært fint om vi kunne mobilisert minst et par tusen voksne til å bidra, skriver Øystein Nigar. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Øystein Nigar Leder, Alver SV

Etter å ha dusjet av meg restene av tåregassen og fått klærne mine til vask, har jeg fått tid til å reflektere over gårsdagens hendelser.

Det ble ikke en dag helt som jeg hadde håpet på, men underlig nok har politiet slått fast at det ble omtrent som forventet. De om det, og mer om det senere.

Før jeg skriver noe mer, så tenker jeg det er greit å si klart og tydelig at jeg ikke er noen tilhenger av voldsbruk. Vi må finne en måte å vise vår felles avsky mot Sian sitt budskap.

Jeg tror nok at de aller fleste møtte opp på demonstrasjonen med de beste intensjoner om at dette skulle bli en motdemonstrasjon uten vold. Dessverre er det grunn til å sette spørsmålstegn ved hvordan søknaden om motdemonstrasjon ble håndtert i forkant.

For alle involverte parter må det vel være bedre å forholde seg til organiserte og profesjonelle aktører som kan bidra til å holde gemyttene i ro og bidra til å senke frustrasjon og aggresjonsnivået.

Dersom LO Bergen hadde fått organisere motdemonstrasjonen, så hadde de hatt med seg sine egne demonstrasjons- og streikevakter. De kan jobben sin og ville stått som en mur mellom sperringer og demonstranter. Denne løsningen ble aktivt valgt bort av ansvarlige myndigheter og politi.

Like før Sian sitt arrangement skulle begynne, ankom det en gruppe på 10–12 personer med Sian-sympatisører. Til tross for iherdige forsøk på å provosere omgivelsene, ble de ikke utsatt for noe annet enn tilropet «Ingen rasister i våre gater!»

Jeg er svært nysgjerrig på å få vite hvilke vurderinger, om noen som ble foretatt av politiet i forkant av dette. Disse sympatisørene har vært til stede på flere av Sian sine demonstrasjoner, så jeg håper ikke dette kom overraskende på politiet?

Sian sine verbale angrep på muslimer, samt oppfordring til politiet om at motdemonstranter skulle skytes med gummikuler, førte etterhvert til en ganske amper stemning.

Yngre gutter og jenter i alderen 14–18 lot seg provosere ganske kraftig. Dessverre medførte dette at noen av disse valgte å storme over sperringer og gå fysisk til angrep på Sian.

Til tross for at politiet hadde ventet dette, virket de lite forberedt og dessverre slapp angriperne helt frem og fikk gjort det de var ute etter.

Sammen med et par andre voksne mennesker på «vår» side av sperringene, prøvde jeg å bidra til å dempe aggresjonen for å unngå mer utagering og vold. De fleste politifolkene oppførte seg ordentlig og tok seg utelukkende av dem som forserte sperringene, men det var definitivt noen unntak.

Jeg ble i likhet med alle andre nedsprayet i tåregass, som ble brukt hensynsløst mot alle som sto på rett side av gjerdet. Politiet sprayet oss ned og hadde åpenbart ikke oversikt over situasjonen.

Etter at gassen hadde lagt seg, prøvde jeg å få til en dialog med politiet med å fortelle dem hvor de som kastet hadde stått, men det var liten fornuftig respons å få. Gjentatte ganger ba jeg en av politibetjentene, som etter min mening oppførte seg truende mot demonstrantene, om å roe seg ned for ikke å eskalere situasjonen enda en gang. Til ingen nytte.

Han var ikke i stand til å håndtere situasjonen, og det må noen voksne og ansvarlige på politistasjonen komme med en uttalelse om, og jeg synes vi skal vente noen skikkelige svar og ikke bare bortforklaringer.

Til sist har jeg en bønn til byens voksne befolkning. Vi har alle vært unge med mye følelser og energi. Forestill deg at du er i skoene til en som daglig blir hetset og utskjelt av grupper som Sian og deres støttespillere, både i sosiale medier, i kommentarfelt i diverse nettaviser og i dagliglivet ellers.

Forestill deg så at en av disse organisasjonene skal holde appell der de skal fortelle hvor mye de hater deg, at du er en belastning og at du burde blitt deportert.

Tenk deg så at nesten ingen, eller kun svært få, i det samfunnet du bor i gidder å stille opp for å vise at dette budskapet er de ikke enig i. Hadde du følt deg alene, redd og forbanna?

Dersom vi viser disse ungdommene at vi støtter dem og ser dem, så er det vel rimelig å anta at utfallet i går hadde blitt veldig annerledes. I går var det mangel på nok voksne mennesker på begge sider av gjerdet.

Vi snakker og snakker om mobbing og viktigheten av å si «hei» når vi skal begynne på skolen igjen. Det var ikke nok voksne til stede på Festplassen for å si «hei» til de av ungdommene våre som daglig blir utsatt for rasismen og mobbingen fra Sian.

Neste gang hadde det vært fint om vi kunne mobilisert (minst) et par tusen voksne til å bidra. Ungdommene våre fortjener det, og vi kan faktisk ikke sitte å se på den utilslørte mobbingen og rasismen som blant annet Sian står for.

En lengre versjon av innlegget ble først publisert på Facebook.