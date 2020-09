Spør dei eldre kva dei ynskjer

Det er dei som mister siste mogelegheit for kontakt med dei som dei har delt liva sine med.

Ikkje mistenk dei pårørande eller besøkjande, men stol på dei, skriv Kjersti Toppe (Sp). Foto: Knut Egil Wang

Kjersti Toppe Stortingsrepresentant (Sp)

Isoleringa av eldre på sjukeheim har vore nødvendig, meiner overlegane Sebastian von Hofacker og Thea Marie Moell. Dei etterlyser konkrete forslag til besøksordning frå oss som har kritisert kommunane sin praksis.

Sjølv ser dei ikkje annan løysing enn den gylne middelveg, og viser til at eldre på sjukeheim vil ha høg dødelegheit ved smitte.

Poenget er at mange kommunar slett ikkje praktiserer den gylne middelveg. Sjølv med gode nasjonale tilrådingar om besøksordning på sjukeheimar under pandemien, gitt ut av Helsedirektoratet, så køyrer mange kommunar og institusjonar si eiga, strenge line.

Eldre har under pandemien døydd åleine, fordi redselen for å spreie viruset har vore størst.

Von Hofacker og Moell spør om konkrete forslag til besøksordning. Men spør ikkje meg! Spør pasientar, brukarar og pårørande om kva dei faktisk ynskjer av besøk! Og om korleis dei ynskjer at besøka skal gjennomførast!

Føl tilrådinga frå Helsedirektoratet og kartlegg situasjonen og behovet til kvar enkelt av dei som lever sine liv på sjukeheimen. Ikkje mistenk dei pårørande eller besøkjande, men stol på dei.

Fleire eldre har i vår fått sterkt svekka helse, fordi isoleringstiltaka har vore for strenge. Forventa levetid for eldre og alvorleg sjuke pasientar i sjukeheim er ofte kort. Det er eit stort ansvar å ta ifrå desse eldre den siste mogelegheit for kontakt med dei som dei har delt liva sine med.

Slike inngripande tiltak må eventuelt grunngjevast svært godt. Generell smitterisiko er ikkje nok. Skular og barnehagar er trass alt opne.

Sjeldan har eg fått så mange tilbakemeldingar i ei sak som denne. Mange e-postar og folk som stoppar meg på butikken, og fortel si historie. Om korleis dei som pårørande har mista kontakten med sin forelder, ektefelle eller tante under pandemien. Om ufattelege, umenneskelege og rigide ordningar for besøk.

Von Hofacker og Moell kan gjerne ta kontakt, så kan eg fortelje meir om dette.