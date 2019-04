Bompenger skaper dårlig stemning

Jeg vil mye heller betale 5000 kroner én gang, enn å bli flådd litt hver måned i evig tid.

DÅRLIG MANUS: Uansett om du går på Nav eller har tre millioner i årslønn, er avgiften er den samme. Når avgiftene fra bilistene i tillegg går til utbygging av Bybanen, begynner det hele å likne på science fiction, skriver innsender. byoutline Bård Bøe

Christian Reiertsen Fyllingsdalen

Publisert: Publisert 30. april 2019 13:00







«Ronny» kjører til og fra jobb hver dag. Tilfeldighetene har gjort at han ikke passerer noen bomstasjoner, og han betaler dermed ingenting. «Rune» kjører også bil til jobb hver dag, men han betaler 120 kroner per dag, med rushavgift begge veier. De forurenser like mye, men geografiske tilfeldigheter har gjort at en av dem blir straffet, mens den andre slipper unna.

Dette må jo være selve definisjonen på urettferdighet. Er det rart folk klikker og begynner å herpe bomstasjoner?

Som om ikke det var nok, skiller ikke bomstasjoner på fattig og rik. Uansett om du går på Nav eller har tre millioner i årslønn, er avgiften er den samme. Hvis ikke millionlønnen har gitt deg råd til å kjøpe en elbil, da slipper du nesten hele avgiften. Når avgiftene fra bilistene i tillegg går til utbygging av Bybanen, begynner det hele å likne på science fiction.

Les også Vi er slaver av kollektivtrafikken

Et langt mer spiselig alternativ, der hver eneste krone går til bybanen, er å fakturere samtlige Bergensere en engangsavgift som dekker hele utbyggingen av neste byggetrinn, basert på inntekt. La folk få dele opp betalingen hvis de vil, og vips, så er problemet løst. Jeg vil mye heller betale 5000 kroner én gang, og vite med sikkerhet at alle pengene går til det de skal, enn å bli flådd litt hver måned i evig tid.

Hvis du ikke liker det alternativet, kan jeg finne på ti andre løsninger på rappen. Det er ikke fordi jeg er så smart og kreativ, men fordi av uendelige finansieringsmodeller, så er bompenger den dårligste og minst rettferdige. Ideen om bompenger for bybane er så lite gjennomtenkt at jeg ikke kan begripe at folkevalgte politikere landet på det forslaget. Hvis de hadde et ønske om ikke å bli gjenvalgt, så får de ønsket sitt oppfylt snart.

En by helt uten bomstasjoner er den eneste akseptable løsningen. Alternativet er en evig krangel, haugevis av sinte innlegg i aviser, ødeleggelse av offentlig eiendom, protestpartier i bystyret og generell dårlig stemning.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg