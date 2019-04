Hva skjer etter #metoo?

DEBATT: Alt handler om mannens karrieremuligheter. Hva med kvinnene som ikke orket mer?

TILBAKE PÅ SCENEN: Komikeren Louis C.K. (bildet) og andre metoo-anklagede menn møtes med en rørende omsorg. Omtanken for de berørte kvinnene er langt mindre, mener innsenderen. Foto: NTB Scanpix (arkiv)

Rose Teigen-Fagerheim Statsviter med master i Gender Studies

Publisert: Publisert 27. april 2019 12:00







I påsken holdt Louis C.K. flere show på Rick's. Etter at bookingen ble kjent, sa arrangøren til Bergens Tidende at «Louis C.K. har innrømmet sine feil, lagt seg flat, og han trakk seg tilbake en god stund». Både arrangementene og begrunnelsen er en del av en problematisk trend i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

I #metoo-sakene er det en trend som nå viser seg: Mannen som trakasserte ber om unnskyldning, og bestemmer seg for å trekke seg tilbake en stund. Hva de gjør i denne tiden, er uklart. Jobber de med nytt materiale? Leser de Det annet kjønn? Tar de ferie?

Uansett hva de gjør, manifesterer det seg i hvert fall ikke i en ny innsikt i feminisme eller følsomhet. Louis C.K. gikk på scenen på tampen av 2018 for å le av Parkland-ofre og transpersoner. Han fremsto ikke som angrende synder som skjønte hva som er greit og ikke.

Les også BTs anmelder om Louis C.K. i Bergen: – Morsomst når han kødder med sitt eget «fall»

Rose Teigen-Fagerheim Foto: Privat

Det er heller ikke helt uproblematisk å be om unnskyldning. Å be offentlig om unnskyldning spiller ballen til dem som har vært utsatt for trakassering, som da er forventet å tilgi. Det er en strategi som i liten grad åpner opp for offerets sinne og oppreisning for deres tapte karrieremuligheter.

Kvinnen får heller ikke plass til å snakke om hva som skal til for bygge opp tilliten igjen. Mannen får bestemme sin egen straff. Seks måneder? Ti? Tolv? Det er opp til han og klubbene som booker ham. Det er en rørende omsorg for å rehabilitere mannen som nå har sonet sin straff, men ikke for kvinnene som stille trakk seg fra scenen og flyktet til et annet yrke eller by.

Les også Henrik Thodesen om Louis C.K. i Bergen: – Dette er så utrolig rart

Dette mønstret med unnskyldning, tilbaketrekning og rehabilitering av klubbscener setter bom for noen viktige og vanskelige diskusjoner om hvordan tillit bygges opp igjen. Det setter heller ikke kvinnens opplevelser i sentrum. I stedet handler alt om mannens karrieremuligheter.

Hva med hennes? Hvem er det som leter etter, og satser på kvinnene som ikke orket å jobbe sammen med Louis C. K.? Det er viktigere at stand up-miljøet står opp for dem, enn karrieren til mannen som tråkket over streken.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg