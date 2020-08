Vi trenger riktig type åpenhet

Mest mulig åpenhet er ikke alltid best.

«Mest mulig offentlighet rundt maktutøvelse er en viktig forutsetning for at folk skal ha tillit til dem som bestemmer», skrev BT på lederplass 3. august. Innsenderen mener dette synet må nyanseres. Foto: Fredrik Hagen

Espen Leirset Universitetslektor i statsvitenskap og stipendiat, Nord Universitet

Norske kommuner har Nordens mest radikale åpenhetsregler. Men det er ikke sikkert vi har riktig type åpenhet.

BTs lederskribent argumenterer 3. august for at mest mulig åpenhet alltid er best. Dette er et velkjent syn i pressen, og jeg argumenterte selv slik da jeg var journalist og dekket politiske møter. Men som stipendiat og forsker kan jeg naturligvis ikke tenke slik.

Hvis man på forhånd har bestemt seg for at mest mulig åpenhet er best – uansett – trenger man jo ikke forske.

Spørsmålet om åpenhet må derfor sees fra to sider: Et politisk system trenger på den ene siden åpenhet, for å være legitimt. Men på den annen side trengs politiske verksteder som er effektive. Reglene må balansere mellom disse to hensynene.

Det finnes internasjonale studier som viser at åpne møter hemmer fri diskusjon. Men det har inntil nå ikke eksistert noen spesifikke studier av den særnorske regelen om møteoffentlighet i lokalpolitikken. Det finnes lite kunnskap om åpenhet gir bedre politiske beslutningsprosesser. I min doktoravhandling forsøker jeg å bøte på dette kunnskapshullet.

Etter at BT trykket sin kritiske lederartikkel, fikk avisen tilbud om å publisere en kronikk som belyser problemene ved åpne møter mer utførlig. Dette ønsket avisen ikke, så jeg får redegjøre for hovedpunktene:

Norske lokalpolitikere mangler gode møtesteder for frie, tverrpolitiske diskusjoner.

Lokalpolitikerne er pålagt svært strenge regler for åpne møter, strengere enn kommunepolitikere i andre land, og strengere enn på Stortinget.

Den politiske diskusjonen flyttes fra utvalgsmøter og over i partienes møter. Dermed får ikke pressen adgang til de reelle debattene uansett.

Når partimøtene styrker seg på bekostning av de tverrpolitiske møtene, styrkes konfliktdimensjonen i lokalpolitikken på en ikke-tilsiktet måte.

Norske politikere har ikke mulighet til fortrolig dialog med administrasjonen. Dette kan bidra til å styrke administrasjonen på bekostning av det folkevalgte nivået.