Korona brukes som våpen mot Trump

Ingenting annet biter.

Det sikreste jokerkortet for å eliminere Donald Trump er covid-19, som demokratenes leder omdøpte til «Trump-viruset», skriver George Chabert. Foto: CARLOS BARRIA

Debattinnlegg

George Chabert Professor ved institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU

Fra hans første øyeblikk som president har Donald Trump vært gjenstand for daglige angrep og en massiv, samstemmig kritikk fra mediene på begge sider av Atlanteren.

CNN, Washington Post og New York Times setter dagsorden, og blir overalt ivrig etterfulgt. Stadig nye bøker beskriver hvor dum og farlig presidenten er.

Men, som det sies: «Propaganda er det motsatte av artilleriet: Jo tyngre den er, jo svakere blir den.»

I snart fire år har opposisjonen i USA vært monomant opptatt å forfølge og eliminere Donald Trump. Da det mot slutten av 2019 ble klart at beskyldningene om russisk konspirasjon ikke førte frem, syntes gjenvalg av den sittende presidenten i 2020 nærmest uunngåelig.

Den amerikanske økonomien var jo i oppsving, og den ble styrket av nye handelsavtaler med Mexico, Canada og Kina.

Opposisjonen i USA har i snart fire år vært monomant opptatt av å forfølge president Donald Trump, mener historiker George Chabert. Foto: Privat

Men demokratene ga ikke opp, og i valgets år 2020 har nye muligheter til å fjerne Donald Trump mirakuløst dukket opp. De voldelige opptøyene som etterfulgte George Floyds dødsfall, ble ivrig utnyttet av demokratene.

På spørsmål om hvor lenge opptøyene og okkupasjonen i Seattle kunne vare, svarte Jenny Durkan, ordføreren i byen, at dette kunne bli «en sommer av kjærlighet».

Dette så lovende ut, og presidenten ble fremstilt som eneansvarlig for opptøyene. Da han sendte føderale styrker for å bekjempe volden, ble de kalt «Trumps stormtropper» av Nancy Pelosi, lederen for demokratenes gruppe i Representantenes hus.

I dag virker det imidlertid langt mindre sikkert at vold, mord, vandalisme og annen kriminalitet, særlig i byer styrt av demokratene, vil gagne demokratenes kandidat i høstens presidentvalg.

Den økonomiske krisen forårsaket av koronapandemien er ikke av finansiell art, som den i 2008. Årets plutselige fall i den økonomiske aktiviteten har kun eksterne grunner, og den kan derfor skyte fart igjen så snart disse forsvinner.

Som bladet Forbes skrev 15. juli, kan koronakrisen være en «V-formet lavkonjunktur». I så fall «vil økonomien ta seg opp igjen like raskt som den har sunket, med minimale langvarige skader.»

Det sikreste jokerkortet for å eliminere Donald Trump er derfor covid-19, som demokratenes leder omdøpte til «Trump-viruset». 52 millioner arbeidsplasser som gikk tapt, annonserte utkastelser fra egne boliger, utallige småbedrifter som går konkurs – nå er det hele Trumps program om å gjøre Amerika «stort igjen» som står i fare for å gå i vasken.

Det har demokratene skjønt, og de gjør derfor alt for å drøye helsekrisen så lenge som mulig ved å holde landet nedstengt, selv om det skader de svakeste. Jeff Bezos, derimot, ble 20. juli 13 milliarder rikere på én dag.

Skolene i det demokratisk ledede California skal ikke åpne etter sommeren, slik at krisestemmingen forsterkes maksimalt.

Munnbind er lite effektive i å hindre spredningen av viruset, men de har en betydelig psykologisk effekt, og er blitt demokratenes fremste politiske fane. Som Joe Biden erklærte nylig: «Det forventes at det blir to hundre tusen døde før det er over.»

Vi kan være sikre på at koronapandemien vil øke i mediene frem til den 4. november 2020. Etter det vil epidemien, uansett valgresultat, ikke lenger dominere nyhetene, for den politiske gevinsten ved å telle de døde vil da være forsvunnet.