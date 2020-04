Ei felles, europeisk flyktningløysing

På den måten vil vi hjelpe mange fleire til å finne ei varig løysing.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er for tida meir enn 20.000 flyktningar og migrantar i og rundt Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Foto: Jacob Ehrbahn / POLITIKEN

Debattinnlegg

Ove Trellevik Stortingsrepresentant og talsperson for innvandring (H)

Flyktningleirane i Hellas, særleg Moria-leiren, er og har lenge vore under sterkt press. Covid-19-pandemien er no med på å forverre forholda for menneska i leirane.

Høgre meiner at Noreg har eit viktig ansvar for å hjelpe til i den vanskelege situasjonen. Likevel meiner vi ikkje, slik BT nyleg tok til orde for på leiarplass, at enkeltland bør hente born frå Moria.

Høgre meiner at det beste er å finne ei felles europeisk løysing. På den måten vil vi hjelpe mange fleire til å finne ei varig løysing.

Les også «Påskeopprør» i Venstre og KrF for at Norge skal ta imot flyktningbarn frå Hellas

Noreg har allereie lenge bidrege med både pengar og materiell, som har vore til hjelp for mange flyktningar her og no. Samtidig må vi bidra til ei varig asylløysing, som kan fungere i framtida.

I tillegg til at vi har sendt materiell som Hellas har ønskt, har vi fått førespurnad om å sende endå meir materiell, slik at Hellas kan lage fleire leirar inne på fastlandet i samband med koronakrisa.

Dei spør etter telt, pledd, hygieneartiklar og anna som vil bidra til betre tilhøve i leirane, ikkje berre Moria-leiren. På den måten kan vi hjelpe flest mogeleg.

Ove Trellevik (H). Foto: Ørjan Deisz

Dei siste åra har Hellas gått frå å vere eit gjennomfartsland til å vere eit land som må ta imot, integrere og returnere mange flyktningar.

Det er derfor avgjerande å byggje opp asylsystemet og kapasiteten i Hellas, slik at dei blir robuste nok til å handtere asylsøkjarar og søknadar på ein god og effektiv måte.

Regjeringa vil dei neste åra bidra med 33 millionar euro til å styrke kapasiteten til det greske asylsystemet, og då spesielt mottakskapasitet for særleg sårbare grupper, som til dømes mindreårige asylsøkjarar.

Høgre er overtydd om at felles europeiske løysingar på europeiske utfordringar bidreg til ei meir varig og bindande byrdefordeling, der alle land bidreg.

Det er avgjerande at ein slik felles europeisk mekanisme løyser utfordringane på lang sikt, og ikkje bidreg til at fleire legg ut på ei farleg reise.

Derfor er det viktig å leggje press på fleire EU-land og dermed bidra til ei permanent europeisk løysing.