Det er ironisk at voksne hytteeiere er barnsligere enn russen

Debattinnlegg

Kaia Bergeland Kjos Leder, Høyres Studenterforening i Bergen

Torsdag 26.mars tok Halfdan Carstens til orde mot hytteforbudet, som ble vedtatt 19. mars og som skal vare til over påsken.

Carstens, hyttefolket lider ikke. Denne retorikken er fryktelig ignorant overfor de pasientene som er innlagt på sykehus og har behov for respirator.

Carstens mener videre at hytteforbudet er et ineffektivt smitteverntiltak, noe han har rett i. Det er jo fordi hytteforbudet ikke er et smitteverntiltak, men en mekanisme som skal hindre at små hyttekommuner overbelastes med påskepasienter. Vi må holde oss i våre hjemkommuner, hvor helsevesenets kapasitet gjenspeiler innbyggertallet.

Årets russ har fått beskjed om at russetidens største feiring i Kongeparken er avlyst. Med de restriksjonene vi har i dag ser det ikke lyst ut for ungdommen som vil ut og rulle.

Likevel er det så å si ingen russ som klager. De forstår alvoret. Det er ironisk at voksne hytteeiere har en barnsligere holdning til restriksjonene enn festglad ungdom.

Videre mener Carstens at hytteforbudet strider med bevegelsesfrihetsbestemmelsen i Grunnloven § 106, noe som helt enkelt er feil.

Det er utvilsomt åpent for at det kan gjøres inngrep i bevegelsesfriheten med hjemmel i for eksempel smittevernloven.

Bevegelsesfrihetsbestemmelsen ble vedtatt ved grunnlovsrevideringen i 2014, og skal leses i sammenheng med parallellbestemmelsen i Menneskerettighetskonvensjonen, hvor det fremgår at nasjonal lovgivning kan sette en skranke for bevegelsesfriheten for å verne om befolkningens helse.

Vi er utvilsomt i en situasjon hvor dette unntaket gjør seg gjeldende. Carstens bør overlate lovtolkning til jurister.

I motsetning til hva Carstens påstår, har Høie og regjeringen for øvrig utvist klokskap ved hver avgjørelse de har tatt under denne krisen. Samarbeidet på tvers av partifløyene og enigheten på Stortinget beviser dette.

Nå trenger vi ikke flere sutrete hytteeiere. Dette er ikke tiden for «jeg», dette er tiden for «vi».