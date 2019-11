På farsdagen skal min far få raspeballer og gullmedalje

På farsdagen skal min far få raspeballer og gullmedalje

Trond Albert Skjelbred

Hvis jeg eller noen av mine søsken hadde ringt hjem til far og sagt: «Jeg har blitt president i USA!», så hadde han sagt: «Gratulerer, det er flott, men nå må du raska på og komme hjem. Raspeballene er ferdige!»

Det sier noe eller kanskje alt om hva han synes er viktig. Det er i hvert fall ikke posisjon eller hva du oppnår i arbeidslivet, men de nære ting. Kjærligheten du viser familien. Barna. Ektefellen. Foreldrene og svigerforeldrene. Noen som trenger deg.

Han var selvstendig næringsdrivende og drev sin egen kjøreskole i Bergen i fire tiår. Likevel var han aller gladest når han kom hjem fra jobb. Han var yr og plystret seg inn døren. Han tok oss med på fiske- og fjellturer. Aldri for voldsomme turer. Alltid tilpasset barnas nivå. Kosen var viktigst.

Samtidig har han alltid sagt «sølv er tap». I hvert fall til meg, men med humor og alltid med et lunt smil. Han har et konkurranseinstinkt i bunn, som nok har påvirket hvordan han har oppdratt oss barn.

Mor har balansert dette med uforbeholden kjærlighet. Hun har ikke vært opptatt av våre resultater, men at vi har hatt det bra. Som mødre flest. Sammen har de bidratt til en trygg og god oppvekst og gitt oss et bilde av hva det er.

En gang tok min far min søster på fersk gjerning. Vi var på ski på Voss og jeg var inne i varmestuen på Slettefjell med mor, far og min lillebror, mens min søster (16) og en venninne sto utenfor og røykte. Hun tok seg et godt drag av sigaretten, blåste røyken triumferende ut i den kalde klare luften, men hvem så hun i vinduet?

Far!

Men hva gjorde han? Han gikk rolig ut og tok seg en cigarillos og en prat med dem.

Hans poeng var vel at han vanskelig kunne nekte henne å røyke all den tid han gjorde det selv. Dessuten tenkte han kanskje at det var for seint å gjøre noe med det når hun allerede hadde begynt å røyke.

Han kunne jo ikke følge henne overalt og vurderte vel at det var viktigere å få en dialog med henne rundt temaet, at det ikke var så smart å røyke.

Nå har det snart gått 40 år og begge har for lengst lagt røykingen bak seg.

For oss barna valgte far en dramatisk måte å slutte på. Vi var i slalåmløypen på Geilo. Far fikk 200 meters forsprang og avtalen var at han skulle stumpe røyken dersom jeg passerte min bror først, som sto lenger nede i bakken.

Far beregnet løpet fint og visste selvsagt at jeg kom til å slå ham. Like før han nådde min bror suste jeg forbi. Dermed var det vill jubel hos avkommet og røykeslutt for far.

Riktignok luktet det cigarillos av hunden vår noen ganger etter at de hadde gått tur, men vi tok ham aldri i å røyke.

Som voksen skjønner jeg at fars røykeslutt var velregissert, men jeg tenkte ikke på det som ungdom. Det er mye du ikke tenker på når du er ung. Du forholder deg til det som skjer uten å reflektere så mye over det.

Sannsynligvis var jeg for lite takknemlig.

Takket jeg far for alle skiturene?

Takket jeg ham for båtturene? For at han lærte meg å spille fotball? Lærte meg å vinne? Å tape?

Takket jeg ham for alle gangene han kjørte oss Dræggegutter til eksersis i byen?

Takket jeg ham for at han alltid var der når jeg trengte ham?

Takket jeg ham for mine søsken?

Det sies at det beste en far kan gjøre for sine barn er å elske deres mor.

Takket jeg ham for det?

Nei. Jeg tok det for gitt.

I dag skal jeg takke ham for alt dette og for at han stumpet røyken. Dette har forlenget livet hans.

Vi har foreldrene våre til låns. Alle har sine historier.

På farsdagen søndag skal min far få raspeballer og gullmedalje.