Vi lever et museumsliv i rust- og råtebransjen

Skippertaksvedlikehold er kostbart.

Slik så det ut da man startet restaureringsarbeidet av taket av Lepramuseet / St. Jørgens hospital i 2019. Foto: Anders Dragesund / Bymuseet i Bergen

Marianne L. Nielsen Museumsdirektør ved Bymuseet i Bergen

Den 12. juli leser vi i BT at Lysøen forfaller og at Kode ikke har råd til å ta regningen. Det ropes et alvorlig varsku om dårlig vedlikehold og behov for strakstiltak.

Det er fint at museenes trange økonomi får oppmerksomhet, men det er viktig å heve blikket ut over Kode. Situasjonen som beskrives er normaltilstanden for Bymuseet, og andre kulturhistoriske museer.

De siste årene har museene i Vestland jobbet hardt for å synliggjøre vedlikeholdsetterslepet og slitet for å ta vare på bygningsarven.

Skjevfordelingen i statlig finansiering mellom øst og vest er godt kjent. Så langt har resultatet for de kulturhistoriske museene vært magert, ikke en krone har kommet til økning i våre ordinære driftstilskudd.

Museene trenger først og fremst økning i driftstilskuddet, og til et vedvarende og regelmessig vedlikehold. Slik ivaretar man kulturarven på en god og bærekraftig måte.

Skippertaksvedlikehold er kostbart, og ofte har forfallet kommet så langt at en unødvendig stor del av kulturminnenes autentisitet går tapt.

Marianne L. Nielsen Foto: Tor Høvik (arkiv)

Bymuseet har ansvar for 100 kulturhistoriske bygg. Dette er store anlegg som Damsgård Hovedgård og St. Jørgens Hospital, men også små og mer beskjedne bygg som verksteder, naust, og boliger for småkårsfolk. Denne arven er vel så viktig som de store og mer synlige praktanleggene.

For et kulturhistorisk museum er bygningsmassen og interiørene en vesentlig del av samlingene. I museene drives bygningsvernet fra skanse til skanse. Budsjettene er knøttsmå, og vi mangler fagfolk.

Museet har kun én maler som skal ivareta mer enn 100 bygninger. En håndfull håndverkere skal fordeles på ni museumsanlegg, og det meste vi gjør må prosjektfinansieres.

Våre ressurser går altfor ofte til nødsarbeid, istedenfor planlagt vedlikehold. Heldigvis har Bergen kommune en liten pott til vedlikehold av ikke-kommunale museumsbygg, og Stiftelsen UNI er gavmilde. Dette har ofte reddet oss.

Kode er heldige som i stor grad driver museum i bygninger eiet av kommunen. Da kan vedlikeholdet tas over de kommunale budsjettene.

Bymuseet må ta kostnadene selv. Det er usedvanlig krevende. Vi gikk inn i 2020 med et budsjettert underskudd, og pandemien har forverret situasjonen.

Kampen mot forfallet, og for penger til drift og vedlikehold, ser ut til å være evigvarende. Det er en uverdig situasjon på vegne av kulturminnene og museumssamlingene.

I 2016 var det krise i oljenæringen. Dette kom kulturminnevernet til gode. Museene på Vestlandet fikk 120 millioner i ekstrabevilgninger. Bymuseet fikk åtte millioner og gjennomførte 36 restaureringsprosjekter. Mye av midlene ble brukt til kjøp av tjenester fra byggenæringen.

En ny tiltakspakke under koronakrisen er en mulighet til å ta fatt på vedlikeholdsetterslepet. Museene har alltid gryteklare prosjekter i skuffen og er klare for nye bevilgninger.

Vi har enorme behov og stor gjennomføringsevne. Det viktigste budskapet er imidlertid: Gi museene nok driftsmidler til forsvarlig drift, så unngår vi krisene og ivaretar kulturminnene for fremtiden!