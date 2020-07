Rapport frå anarkiet

Det må vera ganske rart å vera lokalpolitikar i Bergen og vita at det skal berre to typar og 350 kinesiske sparkesyklar til, for å ta frå deg all kontroll over byen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Linda Eide meiner ein irrgrøn sak på to hjul har fått byen ut av kontroll. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Linda Eide Bergen

Det kom over to typar frå Oslo, og bestemte at eg, over natta, skulle få eit heilt anna byrom enn det eg hadde hatt.

Dei to typane bestemte at det eg skulle sjå i Bergen sentrum heretter, var ein irrgrøn sak på to hjul. Og den skulle eg sjå uansett kva retning eg såg i.

Den skulle eg sjå ståande på tvers rett utanfor inngangsdøra mi, den skulle eg sjå i grupper på fire fem, ståande rett framfor stoppen til Bybanen.

Les også Politiet vil gi Ryde lov til å drive i Bergen

Den skulle eg sjå slengt rundt eit hjørne ved butikken, den skulle eg sjå slengt i ein park, den skulle eg sjå rett framfor jobben min, den skulle eg snubla over i det eg runda hjørnet ved gamle Lido, den skulle eg bli sneia av på fortauet ved Apollon, den skulle eg krangla med i Olav Kyrres Gate, den skulle eg slost om plassen med i fotgjengarfeltet ved Bystasjonen.

Slik skulle byen min sjå ut no, sa dei, fordi dei meinte at det fortente eg. Eg hadde trass alt etterspurt dette lenge. Veldig lenge. Og nei, dei hadde ikkje fått lov av kommunen sa dei, men dei burde fått lov sa dei, og då bør det vera greitt sa dei, me lever trass alt i 2020.

Det må vera ganske rart å vera lokalpolitikar i Bergen no, og vita at det skal berre to typar og 350 kinesiske sparkesyklar til, for å ta frå deg all kontroll over byen.

Og tru meg, det er ganske rart å vera innbyggar og sjå akkurat det skje.

Dette innlegget vart først publisert på Facebook.