Slipp Pondus fri!

Forbudet mot Pondus-øl viser at norsk alkoholpolitikk er for streng.

FORBUDT: Pondus-boksene er ferdig designet, men ølet kan ikke selges i Norge med denne emballasjen. 7 Fjell Bryggerier

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

For mindre enn 1 time siden

Strenge alkohollover er nordmenn vant med – dessverre. Men den siste tiden har man stadig oftere blitt minnet på hvor rigid og lite oversiktlig loven er – særlig reklameforbudet. Det siste eksempelet er at Pondus ikke får figurere på øl-etikettene til bryggeriet 7 Fjell i Bergen.

Tidligere i år protesterte bryggeriet mot den utdaterte og rigide alkoholloven ved å bruke en såkalt «nøytral» emballasje på sin nye Stortings-IPA. Reklameforbudet mot alkohol er rett og slett ikke tilpasset en ny digital hverdag, noe som gir utenlandske bryggerier en konkurransefordel.

Les også Bakgrunn: Lothepus og Flåklypa får bruke merkevaren sin til øl og akevitt, men Pondus får nei

Den neste utfordringen ble altså Pondus-øl, som man kunne lese om i BT før helgen. Helsedirektoratet er altså negative til at 7 Fjell skal få lov til å bruke Pondus-tegneserien som motiv på ølbokser. Dette er et godt kulturprosjekt fra både bryggeri og kunstner, som møter uheldig motstand fra et rigid norsk regelverk.

7 Fjell er et av mange suksessfulle nye norske bryggerier, med lidenskap for godt håndverksøl. Det er inspirerende å se bølgen av nye, lokale bryggerier i Norge, i alle slags størrelser og med forskjellige spesialiteter.

Trenden er positiv for lokalt næringsliv og for den norske forbrukeren. Dessverre kveles denne lidenskapen av et umoderne og lite imøtekommende regelverk.

Regelverket er full av gråsoner. Det er lov å produsere Pondus-øl i Norge, men ikke å selge den i Norge. Dette begrunnes med at merkevaren Pondus ikke skal bli en reklamefigur for alkohol.

Samtidig får Flåklypa-karakterene figurere på akevittetiketter, og Lothepus får ha sitt eget øl – «Lothepils». Er det rart det oppstår forvirring?

Les også DNT Edru Livsstil: «Alkohol bør bare selges i nøytrale flasker»

Engasjerte ølbryggere som ønsker å legge ut bilder på sosiale medier hvor de skryter av den nye ølsorten de har brygget, stanses av regelverket. Det regnes som reklame. Norske ølbryggere og andre norske alkoholprodusenter, bremses fra å gjøre suksess i eget hjemland.

Jeg mener man heller bør heie på norsk gründerskap. Det er nok moralisering nå.

Stadig flere bryggerier og ølprodusenter etterlyser et tydeligere regelverk. Frp mener at det er på høy tid med oppklaringer i lovverket. I tillegg er det på sin plass med oppmykninger. Slik sett står vi for en normalisering av alkoholpolitikken.

Steg for steg myker vi opp det som i altfor mange år har vært en unormalt rigid alkoholpolitikk. Nå er det lov å kjøpe alkohol på valgdagen og diverse helligdager, åpningstidene på polet blir mer brukerrettet, og bønder får selge sider og fruktvin fra gårdsutsalg.

Noen vil kanskje peke på disse oppmykningene som naturlige og lite kontroversielle. Men det er lett å si når oppmykningene har funnet sted. For meg viser dette at endringene også har vært riktige å gjennomføre.

Å tillate Pondus-figurene, eller andre kjente figurer, på en øl-etikett føyer seg inn i rekken over oppmykninger som bør være ukontroversielle.

Politikk handler om hvilken vei samfunnet skal gå, og vi i Frp vil alltid være en forkjemper for et friere samfunn uten unødvendig overformynderi.

Og, ærlig talt, er det noe som er totalt unødvendig, så er det for Helsedirektoratet å ha restriksjoner for å bruke en uskyldig Pondus-etikett.

Publisert 18. september 2019 17:05