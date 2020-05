Best når det gjelder

Morten Myksvoll bommer i sin omtale av Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med legitime innvendinger mot Høyres politikk, skriver Eigil Knutsen (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Debattinnlegg

Eigil Knutsen Stortingsrepresentant Ap

Når kriser oppstår, ser vi hvilken politikk som duger. I disse dager ser vi det tydelig. Offentlige velferdsordninger, samarbeid med ansatte og statlige muskler i næringspolitikken.

Høyre har, påfallende nok, lagt typisk høyrepolitikk på is nå under krisen. Eksempler er den private tappingen av våre offentlige sykehus («fritt behandlingsvalg») og det planlagte frislippet i taxinæringen som vil ramme sjåførene hardt.

Eigil Knutsen Foto: Adrian B. Søgnen

Dette var hovedpoenget i intervjuet Ap-leder Jonas Gahr Støre gjorde med Dagbladet 18. mai, noe som fikk BT-kommentator Morten Myksvoll til å rykke ut samme dag. «Meiningslaus drodling» og «karikatur» er uttrykk som brukes, men Myksvoll bommer. Det er høyst legitime påpekninger Ap-lederen kommer med, som både aviser og politikere på høyresiden må tåle å høre.

Så har nok Myksvoll rett i at den typiske høyrepolitikken kommer tilbake når krisen har lagt seg. Desto viktigere er det å påpeke at dette er en uklok politikk som øker forskjellene mellom folk, og gjør Norge dårligere rustet til å sikre alle trygghet for helse og arbeid.

Vi står overfor store oppgaver som land, også når denne krisen er over. Viktige oppgaver. Da kommer Arbeiderpartiet til å fortsette å si hva vi mener om Høyre-politikken.