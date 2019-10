Det mest meningsløse Posten har funnet på

Mange av kundene verken har eller mestrer internett, PC og skriver.

NYTT SYSTEM: Skal du sende julegaver til utlandet i år, kan det være lurt å oppdatere seg på det nye systemet til Posten. Eller betale 38 kroner ekstra. Ingar Storfjell

Debattinnlegg

Einar Berg Fana

Posten innførte nylig et nytt system for forsendelser av brev og pakker til utlandet. Dette innebærer at hvis kunden ikke på forhånd har registrert tollinformasjonen og betalt portoen på internett, blir man belastet med et tilleggsgebyr på 38 kroner.

Posten selv hevder at det er arbeidet med å utfylle tollinformasjonen manuelt som berettiger dette gebyret. Men om man har fylt ut tollinformasjonen digitalt, men likevel ønsker å betale forsendelsen med frimerker, må man betale.

Årsaken, ifølge betjeningen, er at man ikke kan bruke vanlige frimerker. Man må benytte seg av en spesiell skriver til formålet.

Dette må da være det mest kundefiendtlige og meningsløse Posten hittil har funnet på. Det skulle være interessant å vite hvilken instans det er som er ansvarlig for dette, og hvorfor det ikke er tilstrekkelig med et manuelt utfylt tollinformasjonsskjema (som fremdeles utdeles på post i butikk) og vanlige frimerker.

Vet ikke Posten at det fremdeles finnes ganske mange mennesker i dette landet som enten ikke har eller ikke mestrer internett, PC og skriver?

Posten svarer: Dette er den enkleste løsningen for kundene

Mange land krever at digital tolldokumentasjon følger sendingen din. Dette gjelder varesendinger, og altså ikke julekort, kjærlighetsbrev eller andre dokumenter.

For å gjøre det enklest mulig for kundene har Posten laget en selvbetjeningsløsning på posten.no, der du gratis kan registrere tollinformasjonen. Eventuelt tar Posten betalt for å gjøre jobben for deg. Det gjøres manuelt og koster 38 kroner.

John Eckhoff, pressesjef i Posten

Publisert 25. oktober 2019 16:58