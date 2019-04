La Brann servere alkohol på flere tribuner!

For de fleste er «stemningen» avgjørende.

OPPLEVELSE: For en fotballsupporter er en kamp den samme underholdningsopplevelsen andre får av stand up, teater eller en konsert der det serveres alkohol, skriver Fredrik Jomark. Her sammen med samboer Ingrid-Helene Hamre på kampen mellom Brann og RBK i Marbella i mars. Foto: Privat

Fredrik Jomark 1.kandidat Liberalistene Bergen for Kommunevalget 2019

Randi Hagen Eriksrud fra organisasjonen «Av og til» skriver i BT at det er problematisk at man serverer alkohol på VIP-tribunen på Brann Stadion. Jeg mener Brann burde ha mulighet til å servere alkohol på flere tribuner.

Brann skal spille god og underholdende fotball, engasjere og samle byen. De skal spille så god fotball at man vinner kamper mot andre lag, helst så mange at «gullet kommer hem» og vi får oss en tur til Europa.

For å få til dette, er Brann avhengige av trofaste stadiongjengene som kjøper billetter og går på kamp, i stedet for å se den hjemme på TV, hvor man kan gjøre og drikke hva man vil, og at de finner opplevelsen så interessant at de kommer tilbake igjen. For de fleste er «stemningen» på Stadion avgjørende for om de velger å møte opp på kamper eller ikke.

Jeg mistenker at Eriksrud ikke er en av dem som følger Brann tett. Og det trenger man heller ikke å være for å ha en mening om klubben i de fleste bergenseres hjerter. Men hvis man har innsikt i fotballsupportere generelt og dem som skaper hoveddelen av stemningen på stadion, så vet man at mange av dem liker å nyte alkohol når de ser sport.

Å argumentere for at Brann ikke bør ha skjenkebevilling, slik som for eksempel Stavangers Hockeyklubb «Oilers» har, eller de utallige sportsarenaene i USA, fordi at man selv mener at «alkohol ikke hører sammen med sport», er bare et følelsesbasert argument.

For en fotballsupporter er det snakk om den samme underholdningsopplevelsen andre får av stand up, teater eller en konsert der det serveres alkohol. En fotballkamp er ikke noe mer skinnhellig enn slike arrangementer.

Fredrik Jomark Foto: Privat

At Brann i tillegg til å vinne fotballkamper er opptatt av lokalmiljøet, er en samlende institusjon for Bergen, har et eget gatelag for folk som faller utenfor og inspirerer unge til å drive med idrett, er fantastisk. Slike holdninger bygger profilen til Brann som noe som er så viktig at tilskuere møter opp selv i motgang, av patriotisme. Derfor vil det alltid tjene Brann å være bevisste på sine verdivalg, inkludert valg rundt alkohol.

At Brann fortsetter å sjekke om folk er skikket til å komme inn på Stadion, ikke serverer alkohol til overstadig berusede, har et strengt vakthold og trent personell til å håndtere alkoholservering, er dermed både å forvente og lovpålagt. Men å pålegge Brann å hindre alkoholikere i å drikke, er derimot å dra strikken for langt.

I dag serveres det alkohol på VIP-tribunen til Brann. Kanskje lander Brann på at de også ønsker å gjøre dette på supportertribunen, men ikke på familietribunen.

