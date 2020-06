Lettvint å angripe de døde

Er det ikke vi som er dagens slavedrivere?

Statuen av Winston Churchill i London er en av mange som har blitt utsatt for hærverk den siste uken. Foto: Frank Augstein / AP / NTB Scanpix

Debattinnlegg

Jorun Roaldseth Kronstad

Jørgen Thor Møhlen er død, Ludvig Holberg er død, og Winston Churchill er død. Det er ikke så mye vi får gjort med dem, hva de gjorde eller sto for.

Det er lett å angripe de døde, de kan ikke forsvare seg. Men hvordan vil ettertiden dømme oss som lever i dag?

I stedet for å rive de døde ned fra soklene, er det kanskje betimelig å se på oss selv.

Hvem er dagens slavedrivere? Er det ikke oss selv? Er det ikke vi som kjøper billige klær, mobiltelefoner og datamaskiner produsert av barn, fattige og undertrykte?

Vi har gjort oss totalt avhengige av at verden er sånn, på samme måte som våre forgjengere fikk verden til å gå rundt ved hjelp av slaver.

Hva er vårt fremste ansvar? Er det ikke å se på verden slik den er nå, og ikke slik den var?

La oss som lever nå gjøre alt vi kan, for at verden skal bli et bedre sted for fattige og undertrykte som lever under slaveliknende forhold.

I stedet for å anklage de døde, la oss begynne med oss selv!