Debatten er langt fra over

Hvilke nye etiske problemstillinger står vi nå overfor?

Publisert Publisert Nå nettopp

Bioteknologirådet er i gang med flytteprosessen fra Oslo til Bergen. Innen årsskiftet har rådet adresse i Bergen. Foto: Jon Are – Berg-Jacobsen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Ole Frithjof Norheim, leder i Bioteknologirådet, Elisabeth Gråbøl-Undersrud, fungerende direktør i Bioteknologirådet

Stortinget har nå sagt ja til blant annet eggdonasjon, assistert befruktning til enslige, tidlig ultralyd og at det blir tillatt for alle gravide å få tilgang til blodprøvetesten NIPT (ikke-invasiv prenatal test).

På sikt åpnet flertallet også døren for mitokondriedonasjon, som innebærer at barnet vil ha DNA fra tre personer.

Ole Frithjof Norheim og Elisabeth Gråbøl-Undersrud Foto: Bioteknologirådet

Allerede på første rådsmøte etter Stortingets vedtak, benket de 20 medlemmene i Bioteknologirådet seg rundt møtebordet og startet diskusjonen om én av endringene: NIPT.

I dag kan vi bruke NIPT for å teste for såkalte trisomier, og vi tester for Downs syndrom, trisomi 13 og trisomi 18.

Men det vil også på sikt være mulig å kartlegge hele fosterets arvemateriale med en slik blodprøve, på samme måte som man har kunnet gjøre det med fostervanns- og morkakeprøver.

Forskjellen nå er at dette vil være tilgjengelig for alle gravide som ønsker det, og at private klinikker i Norge skal kunne tilby dette. Hvilke regler skal man ha for hva det er lov å lete etter?

Blodprøven kan tas tidlig i svangerskapet, og dermed i god tid før 12-ukersgrensen for selvbestemt abort.

Kritikerne mener det vil gi økt press for å finne fostre med Downs syndrom og andre trisomier, mens andre mener gravide nå får tilgang til den mest presise og hensiktsmessige metoden.

Bioteknologirådet har medlemmer i begge leirer, og de er samstemte om at ny teknologi fører til flere spørsmål som må avklares. Hva skal man så få lov, eller ikke lov, til å lete etter?

Hvilke tilstander skal defineres som alvorlige og ikke-alvorlige? Og hva hvis det viser seg at det er usikkert ikke bare når en sykdom vil oppstå, men om?

Å drøfte så sammensatte etiske spørsmål krever tid. Vi landet derfor ikke uttalelsen om NIPT denne våren. Det vil vi gjøre på våre rådsmøter til høsten.

Les også Bioteknologirådet flyttes til Bergen

Et annet tema som rådet vil drøfte i kjølvannet av lovendringen, er mitokondriedonasjon, en ny type assistert befruktning som gjør det mulig for kvinner med syke mitokondrier å få friske barn.

Mange er nok overrasket over at Norge som et av de aller første land i verden, nå åpner opp for teknologien så fort metoden anses som trygg. Men hva skal til for at en metode kan få stempelet godkjent?

Så langt er det bare Storbritannia som har endret lovene for å tillate metoden, og fremdeles er ingen barn født.

Mitokondriedonasjon er kontroversielt fordi barnet som fødes, vil ha DNA fra tre personer. Fagmiljøene diskuterer også hvor trygg metoden er, siden mesteparten av forskningen som ligger til grunn, er gjort i dyremodeller.

Mitokondriedonasjon er krevende å diskutere, både for politikere og fagpersoner, fordi komplisert molekylærbiologi ligger bak. Vi ønsker å få hele samfunnet med på diskusjonen, fra studenter til mannen i gaten.

Les også Bioteknologirådet er splittet om tidlig ultralyd

Når vi i Bioteknologirådet kommer med uttalelser, ser vi på metode, lovregulering og innhenter faglige råd om temaet. Så lister vi ofte opp en rekke etiske og samfunnsmessige aspekter som må vurderes mot hverandre.

For eksempel da rådet i mai i år diskuterte om friske kvinner skal få fryse ned egg, som en «forsikring» mot eventuelle vansker senere med å bli gravid.

Noen av argumentene for å fjerne forbudet mot at friske kvinner kan få lagre egg mot egenbetaling, var retten til selv å kunne bestemme over egen reproduksjon, og at lagring av egg kan være et alternativ til eggdonasjon eller surrogati i utlandet.

Men kan muligheten for å fryse ned egg føre til at kvinner føler seg presset, for eksempel av arbeidsgiver, til å utsette graviditet? Og kan et slikt tilbud føre til at gjennomsnittsalderen for når kvinner får barn, øker?

Et flertall på ti medlemmer endte med å si ja til frysing av egg. Fem sa nei.

Les også Hvordan skape tillit til at det prioriteres rett i helsevesenet?

Å si ja til å åpne opp for nye metoder som bioteknologien muliggjør, er på mange måter den enkleste biten når et nytt lovverk skal innføres.

De største etiske utfordringene ligger nemlig ikke i selve godkjenningen av disse metodene, men hvordan de i praksis tas i bruk i det norske samfunnet.

Svarene på de endringene som bioteknologiloven åpner for, er sjelden enkle. Nettopp derfor er det verdifullt å ha et råd på 20 mennesker, som samlet har kompetanse innen blant annet medisin, livsvitenskap, juss, etikk og filosofi.

Denne bredden i kompetansen gjør det mulig å få belyst bioteknologien fra så mange innfallsvinkler som mulig.

For selv om Norge nå har fått en ny bioteknologilov, er debatten om hvordan bioteknologi former samfunnet vårt, slett ikke ferdig. Vi mener at det å ha en løpende diskusjon om bioetikk er viktigere enn noen gang.

Bioteknologi åpner nemlig for uante muligheter, og det er vi som samfunn som må ta stilling til om og hvordan vi skal bruke teknologien. Derfor er et råd som Bioteknologirådet viktigere enn noen gang.